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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211220/privivki-1764528924.html
В Китае более 1,18 млрд человек полностью привились от COVID-19
В Китае более 1,18 млрд человек полностью привились от COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
В Китае более 1,18 млрд человек полностью привились от COVID-19
В Китае более 1,18 миллиарда человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19, заявил в субботу официальный представитель Государственного комитета по делам... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:59
2021-12-20T12:59
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае более 1,18 миллиарда человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19, заявил в субботу официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Ми Фэн на пресс-конференции.По состоянию на пятницу в стране было введено в общей сложности 2,66 миллиарда доз вакцин против COVID-19, сказал Ми Фэн."В общей сложности 77 стран и регионов уже сообщили о случаях заражения омикрон-штаммом COVID-19. Китай сталкивается с растущим давлением, связанным с предотвращением роста завезенных случаев заболевания", - добавил он.В период Нового года и праздника Весны (Чуньцзе, Новый год по лунному календарю) целенаправленные меры профилактики и контроля эпидемии в Китае будут усилены, отметил другой высокопоставленный чиновник данного комитета Хэ Цинхуа.По его словам, отрицательный результат теста на нуклеиновую кислоту COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов, а также проверка кода состояния здоровья, по-прежнему будут необходимы для передвижения между разными регионами.
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китай, коронавирус covid-19
12:59 20.12.2021
 

В Китае более 1,18 млрд человек полностью привились от COVID-19

© AP Photo / Ng Han GuanСотрудник проверяет шприцы с вакциной против вируса SARS CoV-2 на заводе в Пекине
Сотрудник проверяет шприцы с вакциной против вируса SARS CoV-2 на заводе в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае более 1,18 миллиарда человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19, заявил в субботу официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Ми Фэн на пресс-конференции.
По состоянию на пятницу в стране было введено в общей сложности 2,66 миллиарда доз вакцин против COVID-19, сказал Ми Фэн.
"В общей сложности 77 стран и регионов уже сообщили о случаях заражения омикрон-штаммом COVID-19. Китай сталкивается с растущим давлением, связанным с предотвращением роста завезенных случаев заболевания", - добавил он.
В период Нового года и праздника Весны (Чуньцзе, Новый год по лунному календарю) целенаправленные меры профилактики и контроля эпидемии в Китае будут усилены, отметил другой высокопоставленный чиновник данного комитета Хэ Цинхуа.
По его словам, отрицательный результат теста на нуклеиновую кислоту COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов, а также проверка кода состояния здоровья, по-прежнему будут необходимы для передвижения между разными регионами.
Медицинский работник готовит шприц с дозой вакцины против (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 10:57Россия-Китай: Главное
МИД КНР: Китай предоставил 770 млн доз вакцин от COVID-19 более 100 странам
 
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