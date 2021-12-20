https://ria.ru/20211220/privivki-1764528924.html

В Китае более 1,18 млрд человек полностью привились от COVID-19

В Китае более 1,18 млрд человек полностью привились от COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021

В Китае более 1,18 млрд человек полностью привились от COVID-19

В Китае более 1,18 миллиарда человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19, заявил в субботу официальный представитель Государственного комитета по делам... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:59

2021-12-20T12:59

2021-12-20T12:59

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае более 1,18 миллиарда человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19, заявил в субботу официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Ми Фэн на пресс-конференции.По состоянию на пятницу в стране было введено в общей сложности 2,66 миллиарда доз вакцин против COVID-19, сказал Ми Фэн."В общей сложности 77 стран и регионов уже сообщили о случаях заражения омикрон-штаммом COVID-19. Китай сталкивается с растущим давлением, связанным с предотвращением роста завезенных случаев заболевания", - добавил он.В период Нового года и праздника Весны (Чуньцзе, Новый год по лунному календарю) целенаправленные меры профилактики и контроля эпидемии в Китае будут усилены, отметил другой высокопоставленный чиновник данного комитета Хэ Цинхуа.По его словам, отрицательный результат теста на нуклеиновую кислоту COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов, а также проверка кода состояния здоровья, по-прежнему будут необходимы для передвижения между разными регионами.

https://ria.ru/20210811/vaktsiny-1745303454.html

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китай, коронавирус covid-19