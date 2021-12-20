https://ria.ru/20211220/prioritety-1764532282.html

Страны бывшего СССР всегда будут в приоритете для России, заявили в МИД

Страны бывшего СССР всегда будут в приоритете для России, заявили в МИД - РИА Новости, 20.12.2021

Страны бывшего СССР всегда будут в приоритете для России, заявили в МИД

Страны постсоветского пространства всегда будут находиться в числе геополитических приоритетов России, Москва понимает ценность этих соседей, сказал замглавы... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:12

2021-12-20T13:12

2021-12-20T13:17

в мире

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Страны постсоветского пространства всегда будут находиться в числе геополитических приоритетов России, Москва понимает ценность этих соседей, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко."В любом случае, куда бы эти страны ни шли, как бы они ни развивались, они всегда будут находиться в приоритете, в числе наших геополитических приоритетов независимо от геополитического контекста. Это часть нашего бывшего общего советского прошлого", - сказал Руденко на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам Руденко, не стоит думать, что фактор страха доминирует у соседей России на постсоветском пространстве в отношениях с Москвой. Он отметил, что интересы России были бы полностью обеспечены, если бы страны, которые являются соседями Рф, проводили бы действительно независимую суверенную политику.Замглавы МИД РФ добавил, что государства на постсоветском пространстве состоялись как независимые суверенные образования, имеющие свою внутреннюю и внешнюю политику и определяющие свои интересы."Будущее России - оно вместе с этими странами. И мы будем и дальше действовать в этом направлении, понимая всю ценность и значимость этого важного окружения", - подчеркнул Руденко.

https://ria.ru/20210402/sng-1603928387.html

https://ria.ru/20211208/sssr-1762741410.html

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в мире, ссср, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, россия