Посол ФРГ отверг обвинения, что приговор по делу Хангошвили политический
Посол Германии фон Гайр отверг обвинения, что приговор по делу Хангошвили политический
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, комментируя ответный шаг МИД России по объявлению дипломатов Германии "persona non grata", отверг обвинения, что на приговор суда Берлина было оказано политическое влияние.
В понедельник посол Германии был вызван в МИД России, где директор Департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев сообщил ему, что в качестве ответной меры в связи с объявлением двух сотрудников дипломатического персонала посольства России в Берлине "persona non grata" МИД России объявляет "persona non grata" двух сотрудников посольства Германии в Москве.
"Посол фон Гайр принял данное сообщение к сведению и назвал эту меру необоснованной. Он категорически отверг выдвигаемые российским правительством обвинения в том, что на приговор Высшего земельного суда Берлина было оказано политическое влияние", - говорится в сообщении посольства ФРГ в Москве.
По словам дипломата, принятая Федеральным правительством мера "является адекватной реакцией на приговор, вынесенный Высшим земельным судом Берлина". Судом было установлено, что убийство, совершенное в Германии по заданию другого государства, является серьезным нарушением германского законодательства и суверенитета Германии.
Дипломат добавил, что органы юстиции в Германии независимы. Он также отметил, что сотрудники посольства Германии, объявленные "persona non grata", "в рамках своей деятельности в России абсолютно ни в чем не провинились".
Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.