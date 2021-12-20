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Посол ФРГ отверг обвинения, что приговор по делу Хангошвили политический
Посол ФРГ отверг обвинения, что приговор по делу Хангошвили политический - РИА Новости, 20.12.2021
Посол ФРГ отверг обвинения, что приговор по делу Хангошвили политический
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, комментируя ответный шаг МИД России по объявлению дипломатов Германии "persona non grata", отверг обвинения, что на... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:56
2021-12-20T20:56
в мире
берлин (город)
москва
мид германии
сергей нечаев (дипломат)
геза андреас фон гайр
россия
зелимхан хангошвили
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, комментируя ответный шаг МИД России по объявлению дипломатов Германии "persona non grata", отверг обвинения, что на приговор суда Берлина было оказано политическое влияние.В понедельник посол Германии был вызван в МИД России, где директор Департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев сообщил ему, что в качестве ответной меры в связи с объявлением двух сотрудников дипломатического персонала посольства России в Берлине "persona non grata" МИД России объявляет "persona non grata" двух сотрудников посольства Германии в Москве."Посол фон Гайр принял данное сообщение к сведению и назвал эту меру необоснованной. Он категорически отверг выдвигаемые российским правительством обвинения в том, что на приговор Высшего земельного суда Берлина было оказано политическое влияние", - говорится в сообщении посольства ФРГ в Москве.По словам дипломата, принятая Федеральным правительством мера "является адекватной реакцией на приговор, вынесенный Высшим земельным судом Берлина". Судом было установлено, что убийство, совершенное в Германии по заданию другого государства, является серьезным нарушением германского законодательства и суверенитета Германии.Дипломат добавил, что органы юстиции в Германии независимы. Он также отметил, что сотрудники посольства Германии, объявленные "persona non grata", "в рамках своей деятельности в России абсолютно ни в чем не провинились".Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.
https://ria.ru/20211220/vysylka-1764600622.html
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в мире, берлин (город), москва, мид германии, сергей нечаев (дипломат), геза андреас фон гайр, россия, зелимхан хангошвили
20:56 20.12.2021
 
Посол ФРГ отверг обвинения, что приговор по делу Хангошвили политический

Посол Германии фон Гайр отверг обвинения, что приговор по делу Хангошвили политический

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции у посольства Германии в Москве
Сотрудник полиции у посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, комментируя ответный шаг МИД России по объявлению дипломатов Германии "persona non grata", отверг обвинения, что на приговор суда Берлина было оказано политическое влияние.
В понедельник посол Германии был вызван в МИД России, где директор Департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев сообщил ему, что в качестве ответной меры в связи с объявлением двух сотрудников дипломатического персонала посольства России в Берлине "persona non grata" МИД России объявляет "persona non grata" двух сотрудников посольства Германии в Москве.
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В Берлине прокомментировали решение России выслать двух немецких дипломатов
"Посол фон Гайр принял данное сообщение к сведению и назвал эту меру необоснованной. Он категорически отверг выдвигаемые российским правительством обвинения в том, что на приговор Высшего земельного суда Берлина было оказано политическое влияние", - говорится в сообщении посольства ФРГ в Москве.
По словам дипломата, принятая Федеральным правительством мера "является адекватной реакцией на приговор, вынесенный Высшим земельным судом Берлина". Судом было установлено, что убийство, совершенное в Германии по заданию другого государства, является серьезным нарушением германского законодательства и суверенитета Германии.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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В МИД ФРГ прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности
Дипломат добавил, что органы юстиции в Германии независимы. Он также отметил, что сотрудники посольства Германии, объявленные "persona non grata", "в рамках своей деятельности в России абсолютно ни в чем не провинились".
Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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В миреБерлин (город)МоскваМИД ГерманииСергей Нечаев (дипломат)Геза Андреас фон ГайрРоссияЗелимхан Хангошвили
 
 
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