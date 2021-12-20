13:03 20.12.2021 (обновлено: 13:13 20.12.2021)
В Кремле прокомментировали идею Киева выдавать паспорта политпреследуемым
Пресс-секретарь Путина Песков: формулировка Киева неверна, политпреследований в России нет
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Формулировка Киева о предоставлении гражданства россиянам, преследуемым за убеждения, неверная по сути, политических преследований в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан РФ. Так, в частности, упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, "которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения".
"В Российской Федерации нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений, но каких-либо политических преследований в России нет, поэтому тут формулировка абсолютно неверна по сути", - сказал Песков, комментируя подписанный Зеленским закон.
18 декабря, 18:12Зеленский упростил получение гражданства для "преследуемых" в России