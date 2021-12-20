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В Кремле прокомментировали идею Киева выдавать паспорта политпреследуемым
В Кремле прокомментировали идею Киева выдавать паспорта политпреследуемым - РИА Новости, 20.12.2021
В Кремле прокомментировали идею Киева выдавать паспорта политпреследуемым
Формулировка Киева о предоставлении гражданства россиянам, преследуемым за убеждения, неверная по сути, политических преследований в России нет, заявил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:03
2021-12-20T13:13
россия
в мире
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Формулировка Киева о предоставлении гражданства россиянам, преследуемым за убеждения, неверная по сути, политических преследований в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан РФ. Так, в частности, упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, "которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения"."В Российской Федерации нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений, но каких-либо политических преследований в России нет, поэтому тут формулировка абсолютно неверна по сути", - сказал Песков, комментируя подписанный Зеленским закон.
https://ria.ru/20211218/zelenskiy-1764388641.html
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россия, в мире, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
13:03 20.12.2021 (обновлено: 13:13 20.12.2021)
 
В Кремле прокомментировали идею Киева выдавать паспорта политпреследуемым

Пресс-секретарь Путина Песков: формулировка Киева неверна, политпреследований в России нет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Формулировка Киева о предоставлении гражданства россиянам, преследуемым за убеждения, неверная по сути, политических преследований в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан РФ. Так, в частности, упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, "которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения".
"В Российской Федерации нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений, но каких-либо политических преследований в России нет, поэтому тут формулировка абсолютно неверна по сути", - сказал Песков, комментируя подписанный Зеленским закон.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 18:12
Зеленский упростил получение гражданства для "преследуемых" в России
 
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