https://ria.ru/20211220/predlozheniya-1764557020.html

МИД призвал США "срочно" ответить на предложения по гарантиям безопасности

МИД призвал США "срочно" ответить на предложения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 20.12.2021

МИД призвал США "срочно" ответить на предложения по гарантиям безопасности

Москва надеется, что Вашингтон усвоил необходимость "срочного" ответа на предложения о гарантиях по безопасности, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:57

2021-12-20T14:57

2021-12-20T14:57

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон усвоил необходимость "срочного" ответа на предложения о гарантиях по безопасности, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что "пока нет понимания, в какой форме возможен ответ" США на предложения Москвы по гарантиям безопасности."В чем он (ответ - ред.) может состоять, мы можем только предположения высказывать... Я надеюсь, что они уловили один из элементов нашей позиции, а именно, что это вопрос срочный и он не терпит отлагательств, что этим нужно заниматься вплотную, причем быстро… Поэтому мы ждем быстрых сигналов", - отметил замминистра.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211219/predlozhenie-1764450147.html

https://ria.ru/20211219/nato-1764450429.html

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в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, россия