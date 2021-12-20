https://ria.ru/20211220/posadka-1764613370.html

Самолет из Парижа сядет в Шереметьево из-за сработавшего датчика

Самолет из Парижа сядет в Шереметьево из-за сработавшего датчика - РИА Новости, 20.12.2021

Самолет из Парижа сядет в Шереметьево из-за сработавшего датчика

Датчик неисправности противобуксовочной системы сработал на рейсе из Парижа в Москву, ожидается посадка в аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:43

2021-12-20T19:43

2021-12-20T21:47

шереметьево (аэропорт)

москва

происшествия

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590735_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db165ed80792fe1ccc8e205c2d59b929.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Датчик неисправности противобуксовочной системы сработал на рейсе из Парижа в Москву, ожидается посадка в аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Датчик неисправности противобуксовочной системы сработал у Аэробуса А-321 на рейсе Париж-Москва. Ожидается посадка в аэропорту Шереметьево. Расчетное время посадки в 19.35", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211220/bagazh-1764572977.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), москва, происшествия, новости - туризм