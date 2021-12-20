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Самолет из Парижа сядет в Шереметьево из-за сработавшего датчика
Самолет из Парижа сядет в Шереметьево из-за сработавшего датчика - РИА Новости, 20.12.2021
Самолет из Парижа сядет в Шереметьево из-за сработавшего датчика
Датчик неисправности противобуксовочной системы сработал на рейсе из Парижа в Москву, ожидается посадка в аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:43
2021-12-20T19:43
2021-12-20T21:47
шереметьево (аэропорт)
москва
происшествия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Датчик неисправности противобуксовочной системы сработал на рейсе из Парижа в Москву, ожидается посадка в аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Датчик неисправности противобуксовочной системы сработал у Аэробуса А-321 на рейсе Париж-Москва. Ожидается посадка в аэропорту Шереметьево. Расчетное время посадки в 19.35", - сообщил собеседник агентства.
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шереметьево (аэропорт), москва, происшествия, новости - туризм
19:43 20.12.2021 (обновлено: 21:47 20.12.2021)
Самолет из Парижа сядет в Шереметьево из-за сработавшего датчика
Борт из Парижа сядет в Шереметьево из-за датчика неисправности противобуксовочной системы