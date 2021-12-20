https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764629822.html

На Украине рассказали, как Зеленский использует "побег" Порошенко

На Украине рассказали, как Зеленский использует "побег" Порошенко - РИА Новости, 20.12.2021

На Украине рассказали, как Зеленский использует "побег" Порошенко

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что экс-президента Петра Порошенко в аэропорту будут встречать автоматчики, а ситуацию с подозрением в... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T22:26

2021-12-20T22:26

2021-12-20T22:26

в мире

украина

александр турчинов

юрий луценко

петр порошенко

керченский пролив

европейская солидарность

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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что экс-президента Петра Порошенко в аэропорту будут встречать автоматчики, а ситуацию с подозрением в госизмене могут использовать для конфискации его активов.Украинские правоохранители подозревают экс-президента Петра Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, обязательно вернется на Украину."Если я правильно анализирую, то у власти есть такой план. Во-первых, они дождались, когда у Порошенко будет зарубежный визит. Попытались ему в этот день вручить повестку. После этого заявили, что он убежал от них. Теперь, когда он вернется его встретят в аэропорту автоматчики, потому что он якобы будет в украинском розыске. Автоматчики завезут его в СИЗО и все это только для новогодней картинки. Из СИЗО его отправят в суд, суд изберет ему меру пресечения, и потом, СНБО примет решение конфисковать его активы", – приводятся слова Луценко на сайте телеканала "Украина24".По его мнению, действующая власть боится не только Порошенко, но и его партию "Европейская солидарность". "И власти думают, что достаточно перекрыть ей финансовый кислород - и она умрет, как 100 тысяч украинцев умерли без кислорода и лекарства от коронавируса. Этого не произойдет потому, что "Евросолидарность" – партия идеологически мотивированных людей, которые и без финансирования организационной деятельности будут поддерживать курс Петра Порошенко. Я в этом уверен", - считает Луценко.Он также считает, что ситуация с подозрением Порошенко негативно скажется на имидже Украины. "В топку этого запланированного действия попадет имидж страны. Никто не захочет связываться со страной, в которой в отношении бывшего президента может быть такой правовой и политический беспредел", - сказал он.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, но это не первое уголовное дело против него. В ноябре экс-президент заявлял, что всего против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Так, Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Экс-президент фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка – по этим делам у него статус свидетеля.

https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764597047.html

https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764601310.html

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в мире, украина, александр турчинов, юрий луценко, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность