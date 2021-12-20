https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764616207.html
Сбежавший из страны Порошенко грубо оскорбил Зеленского
Партия Порошенко оскорбила Зеленского после обвинений их лидера в госизмене - РИА Новости, 20.12.2021
Сбежавший из страны Порошенко грубо оскорбил Зеленского
В партии "Европейская солидарность", возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявили о личных мотивах Владимира Зеленского предъявить подозрения РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:07
2021-12-20T20:07
2021-12-20T20:07
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
европейская солидарность
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В партии "Европейская солидарность", возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявили о личных мотивах Владимира Зеленского предъявить подозрения в госизмене "оппозиционному лидеру"."Это комплекс его собственной президентской неполноценности и типичный припадок политической паранойи, которую в ничтожестве Зеленском провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской солидарности".В партии Порошенко добавили, что бывший президент Украины вернется в страну по собственному графику, а не по сценарию Зеленского. Также в тексте приводятся сравнения политических промахов Зеленского на фоне с "заслугами Порошенко".Украинские правоохранители подозревают бывшего президента Украины в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса на 23 декабря.
https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764597047.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность
Партия Порошенко оскорбила Зеленского после обвинений их лидера в госизмене
"Европейская солидарность" оскорбила Зеленского после обвинения Порошенко в госизмене