https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764616207.html

Сбежавший из страны Порошенко грубо оскорбил Зеленского

Партия Порошенко оскорбила Зеленского после обвинений их лидера в госизмене - РИА Новости, 20.12.2021

Сбежавший из страны Порошенко грубо оскорбил Зеленского

В партии "Европейская солидарность", возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявили о личных мотивах Владимира Зеленского предъявить подозрения РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T20:07

2021-12-20T20:07

2021-12-20T20:07

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

европейская солидарность

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В партии "Европейская солидарность", возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявили о личных мотивах Владимира Зеленского предъявить подозрения в госизмене "оппозиционному лидеру"."Это комплекс его собственной президентской неполноценности и типичный припадок политической паранойи, которую в ничтожестве Зеленском провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской солидарности".В партии Порошенко добавили, что бывший президент Украины вернется в страну по собственному графику, а не по сценарию Зеленского. Также в тексте приводятся сравнения политических промахов Зеленского на фоне с "заслугами Порошенко".Украинские правоохранители подозревают бывшего президента Украины в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса на 23 декабря.

https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764597047.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность