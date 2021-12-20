https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764583606.html

Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса

Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса - РИА Новости, 20.12.2021

Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса

Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря, сообщил в понедельник его адвокат Илья Новиков. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:02

2021-12-20T17:02

2021-12-20T17:17

в мире

петр порошенко

украина

александр турчинов

донбасс

европейская солидарность

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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря, сообщил в понедельник его адвокат Илья Новиков.Украинские правоохранители подозревают экс-президента Петра Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину."Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали) и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря", - написал Новиков на своей странице в Facebook.

https://ria.ru/20211220/pushkov-1764564846.html

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в мире, петр порошенко, украина, александр турчинов, донбасс, европейская солидарность