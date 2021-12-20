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Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса
Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса - РИА Новости, 20.12.2021
Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса
Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря, сообщил в понедельник его адвокат Илья Новиков. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:02
2021-12-20T17:02
2021-12-20T17:17
в мире
петр порошенко
украина
александр турчинов
донбасс
европейская солидарность
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря, сообщил в понедельник его адвокат Илья Новиков.Украинские правоохранители подозревают экс-президента Петра Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину."Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали) и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря", - написал Новиков на своей странице в Facebook.
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в мире, петр порошенко, украина, александр турчинов, донбасс, европейская солидарность
17:02 20.12.2021 (обновлено: 17:17 20.12.2021)
Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса
Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря по делу о поставках угля из Донбасса