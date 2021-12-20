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На Урале полиция задержала рецидивиста, ранившего ножом пассажира трамвая
На Урале полиция задержала рецидивиста, ранившего ножом пассажира трамвая - РИА Новости, 20.12.2021
На Урале полиция задержала рецидивиста, ранившего ножом пассажира трамвая
Полиция в Нижнем Тагиле Свердловской области задержала рецидивиста по прозвищу Шмак по подозрению в том, что он в пьяном виде ранил ножом пассажира трамвая,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:08
2021-12-20T17:08
происшествия
нижний тагил
свердловская область
уралвагонзавод
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Полиция в Нижнем Тагиле Свердловской области задержала рецидивиста по прозвищу Шмак по подозрению в том, что он в пьяном виде ранил ножом пассажира трамвая, сообщает Нижнетагильское управление МВД."Под подозрение попал 34-летний местный житель по кличке Шмак, ранее неоднократно судимый за грабеж, разбои, причинение вреда здоровью. Он только в апреле этого года освободился из заключения. В настоящее время в отношении него в производстве уже находится уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Оперативники задержали его в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.По данным полиции, пострадавший молодой человек вместе с супругой и четырехлетней дочкой вечером ехали в трамвае 10-го маршрута из микрорайона "Пихтовые горы" в сторону конечной остановки "УВЗ". На остановке "Универсам" в вагон вошли двое подвыпивших мужчин, в руках у них были бутылки с алкоголем, вместе с ними в салон забежала собака без намордника и поводка и стала бегать по вагону. Кондуктор попросила мужчин держать животное, так как в вагоне находились дети, но нетрезвые граждане проигнорировали просьбу. Ехавший с семьей мужчина пришел на помощь кондуктору и сделал замечание, один из пьяных развязал драку. Не доезжая до остановки, кондуктор сорвала стоп-кран, хулиганов вытолкнули из вагона."Мужчина, не побоявшийся нарушителей общественного порядка и вступившийся не только за свою семью, но и за всех пассажиров, только после ухода хулиганов обнаружил кровь на куртке и понял, что получил ранение. Сотрудники полиции незамедлительно организовали оперативные мероприятия по установлению лица, причинившего ножевое ранение", - отмечается в сообщении.Полиция подчеркивает, что жизни и здоровью пострадавшего сейчас ничего не угрожает. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://radiosputnik.ria.ru/20211220/nozh-1764559042.html
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, уралвагонзавод, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), криминал, россия
17:08 20.12.2021
 
На Урале полиция задержала рецидивиста, ранившего ножом пассажира трамвая

В Нижнем Тагиле полиция задержала рецидивиста, ранившего ножом пассажира трамвая

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Полиция в Нижнем Тагиле Свердловской области задержала рецидивиста по прозвищу Шмак по подозрению в том, что он в пьяном виде ранил ножом пассажира трамвая, сообщает Нижнетагильское управление МВД.
"Под подозрение попал 34-летний местный житель по кличке Шмак, ранее неоднократно судимый за грабеж, разбои, причинение вреда здоровью. Он только в апреле этого года освободился из заключения. В настоящее время в отношении него в производстве уже находится уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Оперативники задержали его в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, пострадавший молодой человек вместе с супругой и четырехлетней дочкой вечером ехали в трамвае 10-го маршрута из микрорайона "Пихтовые горы" в сторону конечной остановки "УВЗ". На остановке "Универсам" в вагон вошли двое подвыпивших мужчин, в руках у них были бутылки с алкоголем, вместе с ними в салон забежала собака без намордника и поводка и стала бегать по вагону. Кондуктор попросила мужчин держать животное, так как в вагоне находились дети, но нетрезвые граждане проигнорировали просьбу. Ехавший с семьей мужчина пришел на помощь кондуктору и сделал замечание, один из пьяных развязал драку. Не доезжая до остановки, кондуктор сорвала стоп-кран, хулиганов вытолкнули из вагона.
"Мужчина, не побоявшийся нарушителей общественного порядка и вступившийся не только за свою семью, но и за всех пассажиров, только после ухода хулиганов обнаружил кровь на куртке и понял, что получил ранение. Сотрудники полиции незамедлительно организовали оперативные мероприятия по установлению лица, причинившего ножевое ранение", - отмечается в сообщении.
Полиция подчеркивает, что жизни и здоровью пострадавшего сейчас ничего не угрожает. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьУралвагонзаводМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)КриминалРоссия
 
 
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