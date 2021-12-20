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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211220/politika-1764536191.html
В России предложили дополнить "Основы культурной политики"
В России предложили дополнить "Основы культурной политики" - РИА Новости, 20.12.2021
В России предложили дополнить "Основы культурной политики"
Авторы "Основ государственной культурной политики" в России предлагают включить в новую версию абзац о необходимости противодействия деструктивному влиянию с... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:34
2021-12-20T16:30
культура
общество
владимир аристархов
новости культуры
россия
культура
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Авторы "Основ государственной культурной политики" в России предлагают включить в новую версию абзац о необходимости противодействия деструктивному влиянию с внешней стороны. В понедельник в Общественной палате состоялось обсуждение проекта корректировок документа, утвержденного указом президента в 2014 году. Поправки подготовили в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия имени Лихачева."В "Основы культурной политики" был добавлен абзац &lt;...&gt; о необходимости противодействия деструктивному воздействию извне — не любому, а только деструктивному", — пояснил директор учреждения Владимир Аристархов.По его словам, для научно-исследовательского института "традиционные ценности — это нравственные ориентиры", развитие должно соотноситься с ними. Аристархов отметил, что "очень важно, чтобы мы жили не по принципу "цель оправдывает средства", а именно по принципу "ответы на любые вызовы должны соответствовать нашей культурной идентичности, нашим ценностям".
https://ria.ru/20211116/kultura-1759235134.html
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общество, владимир аристархов, новости культуры, россия, культура
13:34 20.12.2021 (обновлено: 16:30 20.12.2021)
 
В России предложили дополнить "Основы культурной политики"

В России предложили дополнить "Основы культурной политики" абзацем против влияния извне

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Авторы "Основ государственной культурной политики" в России предлагают включить в новую версию абзац о необходимости противодействия деструктивному влиянию с внешней стороны.
В понедельник в Общественной палате состоялось обсуждение проекта корректировок документа, утвержденного указом президента в 2014 году. Поправки подготовили в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия имени Лихачева.
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"В "Основы культурной политики" был добавлен абзац <...> о необходимости противодействия деструктивному воздействию извне — не любому, а только деструктивному", — пояснил директор учреждения Владимир Аристархов.
По его словам, для научно-исследовательского института "традиционные ценности — это нравственные ориентиры", развитие должно соотноситься с ними. Аристархов отметил, что "очень важно, чтобы мы жили не по принципу "цель оправдывает средства", а именно по принципу "ответы на любые вызовы должны соответствовать нашей культурной идентичности, нашим ценностям".
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