https://ria.ru/20211220/pogranperekhody-1764529514.html

Через погранпереходы КНР и РФ прошло рекордное число грузовых ж/д составов

Через погранпереходы КНР и РФ прошло рекордное число грузовых ж/д составов - РИА Новости, 20.12.2021

Через погранпереходы КНР и РФ прошло рекордное число грузовых ж/д составов

С начала 2021 года число отправлений грузовых ж/д составов Китай-Европа через погранпереходы Маньчжоули (АР Внутренняя Монголия, Северный Китай) и Суйфэньхэ... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:02

2021-12-20T13:02

2021-12-20T13:02

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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". С начала 2021 года число отправлений грузовых ж/д составов Китай-Европа через погранпереходы Маньчжоули (АР Внутренняя Монголия, Северный Китай) и Суйфэньхэ (пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) на границе Китая и России впервые перешагнуло отметку в 4500, сообщили в Харбинском управлении Китайской государственной железнодорожной корпорации.По состоянию на 17 декабря 2021 года в этом году через вышеуказанные КПП в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа в общей сложности прошло 4 554 грузовых поезда, которые перевезли 436 632 стандартных контейнера грузов. Данные показатели увеличились в годовом исчислении на 25% и 31% соответственно.В настоящее время через КПП Маньчжоули и КПП Суйфэньхэ проходят более 50 ж/д маршрутов грузоперевозок Китай-Европа, которые соединяют более 10 стран с 60 китайскими городами, включая Гуанчжоу, Чанша, Тяньцзинь и др.Китай запустил грузовое железнодорожное сообщение Китай-Европа в 2011 году, которое с тех пор служит важнейшим связующим звеном для торгово-экономического сотрудничества Евразийского континента.

https://ria.ru/20211217/kitay-1764274738.html

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