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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.12.2021
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве до ночи четверга и в Подмосковье - до ночи среды из-за очень низкой температуры, следует из... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:53
2021-12-20T14:53
2021-12-20T14:53
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве до ночи четверга и в Подмосковье - до ночи среды из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение действует до 02.00 23 декабря в Москве и до 23.00 22 декабря в Московской области. Кроме того, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 22.00 21 декабря.
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московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Москве и области из-за мороза