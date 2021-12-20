https://ria.ru/20211220/pogoda-1764556062.html

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.12.2021

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве до ночи четверга и в Подмосковье - до ночи среды из-за очень низкой температуры, следует из... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:53

2021-12-20T14:53

2021-12-20T14:53

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве до ночи четверга и в Подмосковье - до ночи среды из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение действует до 02.00 23 декабря в Москве и до 23.00 22 декабря в Московской области. Кроме того, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 22.00 21 декабря.

https://ria.ru/20211220/pogoda-1764482834.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр