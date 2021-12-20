https://ria.ru/20211220/pogoda-1764504358.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Порывистый ветер, местами небольшой снег и метель, до минус 13 ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:44
2021-12-20T10:44
2021-12-20T10:44
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Порывистый ветер, местами небольшой снег и метель, до минус 13 ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами небольшой снег, возможна метель, утром минус 7-9 в столице, к вечеру до минус 11-13 похолодание, по области от минус 5 до минус 10 утром, минус 10-15 вечером. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - сказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 736 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20211220/moskva-1764503683.html
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общество, москва, александр синенков
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается порывистый ветер и небольшой снег