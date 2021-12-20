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Главный синоптик страны дал неутешительный прогноз на Новый год
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян после Нового года - РИА Новости, 20.12.2021
Главный синоптик страны дал неутешительный прогноз на Новый год
В январе и феврале зима в европейской части России будет неоднородной, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T03:00
2021-12-20T03:00
2021-12-20T09:05
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В январе и феврале зима в европейской части России будет неоднородной, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов", — сказал он в интервью "Парламентской газете".При этом специалист отметил, что точнее пока предсказать невозможно.Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что на этой неделе "полярное вторжение" принесет в Москву 20-градусные морозы, но к концу недели температура вернется в свою климатическую норму до минус восьми градусов ночью и до минус шести днем.Сейчас в столице продолжается начавшийся накануне снегопад, из-за ветра и метели действует желтый уровень погодной опасности.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
03:00 20.12.2021 (обновлено: 09:05 20.12.2021)
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян после Нового года
Синоптик Вильфанд: зимой жителей европейской России ждут частые оттепели и сильные морозы