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Госдеп выступил против поездок на Украину из-за "угроз со стороны России"
Госдеп выступил против поездок на Украину из-за "угроз со стороны России" - РИА Новости, 20.12.2021
Госдеп выступил против поездок на Украину из-за "угроз со стороны России"
Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за "угроз со стороны России". РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T22:34
2021-12-20T22:47
в мире
украина
киев
сша
дмитрий песков
нато
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за "угроз со стороны России"."Государственный департамент США по-прежнему рекомендует гражданам США воздержаться от поездок на Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки в связи с повышенным уровнем угроз со стороны России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.Госдепартамент также призвал американцев проявлять бдительность в связи с "преступностью и гражданскими беспорядками". "Гражданам США следует обратить внимание на сообщения о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины", - отмечается в документе.В нем также отмечается, что "военные действия России в любой части Украины" могут помешать работе посольства США, в том числе при оказании помощи американцам, которые захотят покинуть страну.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211220/kiselev-1764601036.html
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр, россия
22:34 20.12.2021 (обновлено: 22:47 20.12.2021)
 
Госдеп выступил против поездок на Украину из-за "угроз со стороны России"

Госдеп США рекомендовал воздержаться от поездок на Украину из-за "угроз со стороны России"

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за "угроз со стороны России".
"Государственный департамент США по-прежнему рекомендует гражданам США воздержаться от поездок на Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки в связи с повышенным уровнем угроз со стороны России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.
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Госдепартамент также призвал американцев проявлять бдительность в связи с "преступностью и гражданскими беспорядками". "Гражданам США следует обратить внимание на сообщения о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины", - отмечается в документе.
В нем также отмечается, что "военные действия России в любой части Украины" могут помешать работе посольства США, в том числе при оказании помощи американцам, которые захотят покинуть страну.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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