Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
Представитель Белого дома Псаки: рекомендация воздержаться от поездок на Украину старая
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки разъяснила, что рекомендация госдепартамента воздержаться от поездок на Украину была и раньше, а новый тезис туда добавлен, чтобы "предоставить дополнительные сведения".
Ранее госдеп порекомендовал американцам "воздержаться от поездок на Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки" в связи с ситуацией на границе страны.
"Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию", - сказала представитель Белого дома на регулярном брифинге.
Ее спросили, означает ли заявление госдепа наличие у Вашингтона новой информации или свидетельств эскалации. По ее словам, обновленная рекомендация, - это свидетельство "прозрачности" и "попытка дать эту информацию напрямую".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.