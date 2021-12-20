https://ria.ru/20211220/poezdka-1764633257.html

Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину

Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину - РИА Новости, 20.12.2021

Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину

Представитель Белого дома Джен Псаки разъяснила, что рекомендация госдепартамента воздержаться от поездок на Украину была и раньше, а новый тезис туда добавлен, РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T23:46

2021-12-20T23:46

2021-12-20T23:46

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки разъяснила, что рекомендация госдепартамента воздержаться от поездок на Украину была и раньше, а новый тезис туда добавлен, чтобы "предоставить дополнительные сведения".Ранее госдеп порекомендовал американцам "воздержаться от поездок на Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки" в связи с ситуацией на границе страны."Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию", - сказала представитель Белого дома на регулярном брифинге.Ее спросили, означает ли заявление госдепа наличие у Вашингтона новой информации или свидетельств эскалации. По ее словам, обновленная рекомендация, - это свидетельство "прозрачности" и "попытка дать эту информацию напрямую".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211220/pomosch-1764616353.html

https://ria.ru/20211220/pentagon-1764632066.html

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в мире, киев, вашингтон (город), дмитрий песков, нато, дженнифер псаки, россия