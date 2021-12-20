https://ria.ru/20211220/poddelka-1764556419.html

Собянин: в Москве завели около 80 дел по подделке сертификатов о прививках

Собянин: в Москве завели около 80 дел по подделке сертификатов о прививках - РИА Новости, 20.12.2021

Собянин: в Москве завели около 80 дел по подделке сертификатов о прививках

Проблемы с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в Москве есть, но они не глобальны, за все время возбуждено около 80 таких уголовных дел,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:54

2021-12-20T14:54

2021-12-20T14:54

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проблемы с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в Москве есть, но они не глобальны, за все время возбуждено около 80 таких уголовных дел, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Проблемы, конечно, есть, но - они не глобальны. За всё время, если мне память не изменяет, возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам, на фоне того, что у нас сегодня порядка 7 миллионов человек имеют QR-коды в Москве, то это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет", - сказал мэр в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, насколько остро в Москве стоит проблема поддельных сертификатов и QR-кодов.

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html

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