https://ria.ru/20211220/perm-1764559483.html

Угроза взрыва в Пермском политехническом университете не подтвердилась

Угроза взрыва в Пермском политехническом университете не подтвердилась - РИА Новости, 20.12.2021

Угроза взрыва в Пермском политехническом университете не подтвердилась

Сотрудники силовых ведомств при проверке не обнаружили взрывных устройств в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:13

2021-12-20T15:13

2021-12-20T15:20

происшествия

пермь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств при проверке не обнаружили взрывных устройств в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета, службам дан отбой, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности.Ранее власти сообщили, что из здания политеха в центре Перми эвакуированы сотрудники и студенты из-за поступившего анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Объект обследовали сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками. В соцсетях пользователи указывали, что территория была оцеплена, выведенные из здания люди оставались на улице."Службам дан отбой. Взрывных устройств не обнаружено", — сообщили в ведомстве об итогах проверки помещений вуза.

https://ria.ru/20211201/minirovanie-1761617648.html

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)