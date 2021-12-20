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Угроза взрыва в Пермском политехническом университете не подтвердилась
Угроза взрыва в Пермском политехническом университете не подтвердилась - РИА Новости, 20.12.2021
Угроза взрыва в Пермском политехническом университете не подтвердилась
Сотрудники силовых ведомств при проверке не обнаружили взрывных устройств в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:13
2021-12-20T15:13
2021-12-20T15:20
происшествия
пермь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств при проверке не обнаружили взрывных устройств в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета, службам дан отбой, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности.Ранее власти сообщили, что из здания политеха в центре Перми эвакуированы сотрудники и студенты из-за поступившего анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Объект обследовали сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками. В соцсетях пользователи указывали, что территория была оцеплена, выведенные из здания люди оставались на улице."Службам дан отбой. Взрывных устройств не обнаружено", — сообщили в ведомстве об итогах проверки помещений вуза.
https://ria.ru/20211201/minirovanie-1761617648.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:13 20.12.2021 (обновлено: 15:20 20.12.2021)
Угроза взрыва в Пермском политехническом университете не подтвердилась
Взрывное устройство в здании Пермского политехнического университета не обнаружили