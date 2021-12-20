https://ria.ru/20211220/perm-1764546762.html

Пермский политехнический университет эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Пермский политехнический университет эвакуировали из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 20.12.2021

Пермский политехнический университет эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Студенты и сотрудники эвакуированы из здания Пермского национального исследовательского политехнического университета из-за "минирования", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:14

2021-12-20T14:14

2021-12-20T14:54

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 20 дек - РИА Новости. Студенты и сотрудники эвакуированы из здания Пермского национального исследовательского политехнического университета из-за "минирования", сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности."По анонимному сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве в Пермском государственном техническом университете правоохранительными органами проводится проверка. Организована эвакуация студентов и персонала", — сказали в ведомстве.Представитель министерства добавил, что людям ничего не угрожает, на месте работают оперативные службы.В соцсетях пользователи написали, что территорию вокруг вуза в центре Перми оцепили сотрудники оперативных служб. Силовики, кинологи с собаками проверяют здание. Студенты и преподаватели университета ожидают на улице.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20211201/moskva-1761588316.html

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происшествия, пермь