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Пермский политехнический университет эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Пермский политехнический университет эвакуировали из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 20.12.2021
Пермский политехнический университет эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Студенты и сотрудники эвакуированы из здания Пермского национального исследовательского политехнического университета из-за "минирования", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:14
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происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 20 дек - РИА Новости. Студенты и сотрудники эвакуированы из здания Пермского национального исследовательского политехнического университета из-за "минирования", сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности."По анонимному сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве в Пермском государственном техническом университете правоохранительными органами проводится проверка. Организована эвакуация студентов и персонала", — сказали в ведомстве.Представитель министерства добавил, что людям ничего не угрожает, на месте работают оперативные службы.В соцсетях пользователи написали, что территорию вокруг вуза в центре Перми оцепили сотрудники оперативных служб. Силовики, кинологи с собаками проверяют здание. Студенты и преподаватели университета ожидают на улице.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, пермь
14:14 20.12.2021 (обновлено: 14:54 20.12.2021)
 
Пермский политехнический университет эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Пермский политехнический университет эвакуировали из-за сообщения о минировании

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 20 дек - РИА Новости. Студенты и сотрудники эвакуированы из здания Пермского национального исследовательского политехнического университета из-за "минирования", сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности.
"По анонимному сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве в Пермском государственном техническом университете правоохранительными органами проводится проверка. Организована эвакуация студентов и персонала", — сказали в ведомстве.
Представитель министерства добавил, что людям ничего не угрожает, на месте работают оперативные службы.
В соцсетях пользователи написали, что территорию вокруг вуза в центре Перми оцепили сотрудники оперативных служб. Силовики, кинологи с собаками проверяют здание. Студенты и преподаватели университета ожидают на улице.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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