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Религия
https://ria.ru/20211220/pedofiliya-1764529139.html
Ватикан расследует 250 случаев педофилии в Католической церкви Испании
Ватикан расследует 250 случаев педофилии в Католической церкви Испании - РИА Новости, 20.12.2021
Ватикан расследует 250 случаев педофилии в Католической церкви Испании
Испанская католическая церковь столкнулась с крупным расследованием случаев педофилии после выявления газетой Pais более 250 новых случаев. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:01
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религия
испания
ватикан
здоровье - общество
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МАДРИД, 20 дек - РИА Новости. Испанская католическая церковь столкнулась с крупным расследованием случаев педофилии после выявления газетой Pais более 250 новых случаев.Газета в течение трех лет занималась расследованием жалоб, его результатом стал доклад на 385 страниц. Издание отмечает, что это беспрецедентное для Испании расследование. Оно затрагивает 251 представителя духовенства и нескольких мирян из религиозных учреждений, обвиняемых в надругательствах над детьми.Отмечается, что Ватикан отслеживает весь процесс после того, как газета передала собранные данные папе Римскому Франциску и председателю Испанской епископальной конференции кардиналу Хуану Хосе Омелье.Самый старый случай в отчете датируется 1943 годом, самый последний – 2018-м. Если эти случаи добавить к уже известным, то получится по меньшей мере 602 дела с общим числом предполагаемых жертв не менее 1237 начиная с 1930-х годов. Однако, согласно полученным свидетельствам, их число может достигать несколько тысяч.
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испания, ватикан, здоровье - общество
13:01 20.12.2021 (обновлено: 13:05 20.12.2021)
 

Ватикан расследует 250 случаев педофилии в Католической церкви Испании

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания. Мадрид
Страны мира. Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МАДРИД, 20 дек - РИА Новости. Испанская католическая церковь столкнулась с крупным расследованием случаев педофилии после выявления газетой Pais более 250 новых случаев.
Газета в течение трех лет занималась расследованием жалоб, его результатом стал доклад на 385 страниц. Издание отмечает, что это беспрецедентное для Испании расследование. Оно затрагивает 251 представителя духовенства и нескольких мирян из религиозных учреждений, обвиняемых в надругательствах над детьми.
Отмечается, что Ватикан отслеживает весь процесс после того, как газета передала собранные данные папе Римскому Франциску и председателю Испанской епископальной конференции кардиналу Хуану Хосе Омелье.
Самый старый случай в отчете датируется 1943 годом, самый последний – 2018-м. Если эти случаи добавить к уже известным, то получится по меньшей мере 602 дела с общим числом предполагаемых жертв не менее 1237 начиная с 1930-х годов. Однако, согласно полученным свидетельствам, их число может достигать несколько тысяч.
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