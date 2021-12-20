https://ria.ru/20211220/partnerstvo-1764621377.html

Шувалов: потенциал "Сколково" и Сколтеха надо развивать через партнерства

Шувалов: потенциал "Сколково" и Сколтеха надо развивать через партнерства - РИА Новости, 20.12.2021

Шувалов: потенциал "Сколково" и Сколтеха надо развивать через партнерства

"Сколково" к концу 2024 года планирует нарастить число стартапов до 4,4 тысячи, а их совокупная выручка должна составить 310 миллиардов рублей, говорится в... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T21:02

2021-12-20T21:02

2021-12-20T21:02

экономика

фонд "сколково"

игорь шувалов

сколково

сколковский институт науки и технологий

вэб.рф (вэб)

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Сколково" к концу 2024 года планирует нарастить число стартапов до 4,4 тысячи, а их совокупная выручка должна составить 310 миллиардов рублей, говорится в стратегии ключевых показателей эффективности, утвержденных в понедельник советом директоров фонда.При этом план по ежегодной выручке по итогам 2024 года превысит фактическое значение 2020 года (162,8 миллиарда рублей) более чем на 90%, а по количеству участников – на 61%.В фонде пояснили, что до конца 2024 года более тысячи компаний, находящихся на поздних стадиях развития, утратят статус участника "Сколково" в связи с истечением десятилетнего периода резидентства, а с их уходом выпадает существенный объем выручки.Среди других показателей эффективности – планируемые внебюджетные инвестиции в участников проекта "Сколково", которые превысят 20 миллиардов рублей в 2022 году и 25 миллиардов рублей в 2024 году, количество рабочих мест при этом увеличится в 2024 году до 100 тысяч."Без технологического прорыва и переосмысления повседневной жизни, основанного на новом технологическом укладе, невозможны позитивные преобразования в городах и создание иного качества жизни городской семьи. Нам нужно использовать потенциал "Сколково" и Сколтеха в создании перспективных технологий, чтобы мы, как Группа ВЭБ.РФ, могли эффективно участвовать в развитии передовых производств товаров и услуг. В этой работе мы также планируем активнее взаимодействовать с нашими партнёрскими площадками – Парком высоких технологий Белоруссии и "Иннополисом" в Республике Татарстан", — приводятся в сообщении слова председателя ВЭБ.РФ, председателя Совета директоров Фонда "Сколково" Игоря Шувалова.

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/skolkovo-1762556958.html

https://ria.ru/20211112/razvitie-1758840688.html

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экономика, фонд "сколково", игорь шувалов, сколково, сколковский институт науки и технологий, вэб.рф (вэб), россия