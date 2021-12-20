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Шувалов: потенциал "Сколково" и Сколтеха надо развивать через партнерства
Шувалов: потенциал "Сколково" и Сколтеха надо развивать через партнерства - РИА Новости, 20.12.2021
Шувалов: потенциал "Сколково" и Сколтеха надо развивать через партнерства
"Сколково" к концу 2024 года планирует нарастить число стартапов до 4,4 тысячи, а их совокупная выручка должна составить 310 миллиардов рублей, говорится в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T21:02
2021-12-20T21:02
экономика
фонд "сколково"
игорь шувалов
сколково
сколковский институт науки и технологий
вэб.рф (вэб)
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Сколково" к концу 2024 года планирует нарастить число стартапов до 4,4 тысячи, а их совокупная выручка должна составить 310 миллиардов рублей, говорится в стратегии ключевых показателей эффективности, утвержденных в понедельник советом директоров фонда.При этом план по ежегодной выручке по итогам 2024 года превысит фактическое значение 2020 года (162,8 миллиарда рублей) более чем на 90%, а по количеству участников – на 61%.В фонде пояснили, что до конца 2024 года более тысячи компаний, находящихся на поздних стадиях развития, утратят статус участника "Сколково" в связи с истечением десятилетнего периода резидентства, а с их уходом выпадает существенный объем выручки.Среди других показателей эффективности – планируемые внебюджетные инвестиции в участников проекта "Сколково", которые превысят 20 миллиардов рублей в 2022 году и 25 миллиардов рублей в 2024 году, количество рабочих мест при этом увеличится в 2024 году до 100 тысяч."Без технологического прорыва и переосмысления повседневной жизни, основанного на новом технологическом укладе, невозможны позитивные преобразования в городах и создание иного качества жизни городской семьи. Нам нужно использовать потенциал "Сколково" и Сколтеха в создании перспективных технологий, чтобы мы, как Группа ВЭБ.РФ, могли эффективно участвовать в развитии передовых производств товаров и услуг. В этой работе мы также планируем активнее взаимодействовать с нашими партнёрскими площадками – Парком высоких технологий Белоруссии и "Иннополисом" в Республике Татарстан", — приводятся в сообщении слова председателя ВЭБ.РФ, председателя Совета директоров Фонда "Сколково" Игоря Шувалова.
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/skolkovo-1762556958.html
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экономика, фонд "сколково", игорь шувалов, сколково, сколковский институт науки и технологий, вэб.рф (вэб), россия
21:02 20.12.2021
 

Шувалов: потенциал "Сколково" и Сколтеха надо развивать через партнерства

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПредседатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Игорь Шувалов
Председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Сколково" к концу 2024 года планирует нарастить число стартапов до 4,4 тысячи, а их совокупная выручка должна составить 310 миллиардов рублей, говорится в стратегии ключевых показателей эффективности, утвержденных в понедельник советом директоров фонда.
"Количество участников проекта "Сколково" по итогам 2022 года прогнозируется на уровне более 3,5 тысячи стартапов, а к концу 2024 года – более 4,4 тысячи. Совокупная выручка резидентов превысит 230 миллиардов рублей по итогам 2022 года и 310 миллиардов рублей по итогам 2024 года", - отмечает "Сколково".
При этом план по ежегодной выручке по итогам 2024 года превысит фактическое значение 2020 года (162,8 миллиарда рублей) более чем на 90%, а по количеству участников – на 61%.
форум Nobel Vision
7 декабря, 14:04В России
В "Сколково" стартовал форум Nobel Vision
В фонде пояснили, что до конца 2024 года более тысячи компаний, находящихся на поздних стадиях развития, утратят статус участника "Сколково" в связи с истечением десятилетнего периода резидентства, а с их уходом выпадает существенный объем выручки.
"Поэтому для достижения целевых показателей резидентами "Сколково" в период с 2021 по 2024 год должны стать более 2 900 новых компаний, находящихся на самом раннем этапе развития", - уточнили в фонде.
Среди других показателей эффективности – планируемые внебюджетные инвестиции в участников проекта "Сколково", которые превысят 20 миллиардов рублей в 2022 году и 25 миллиардов рублей в 2024 году, количество рабочих мест при этом увеличится в 2024 году до 100 тысяч.
"Без технологического прорыва и переосмысления повседневной жизни, основанного на новом технологическом укладе, невозможны позитивные преобразования в городах и создание иного качества жизни городской семьи. Нам нужно использовать потенциал "Сколково" и Сколтеха в создании перспективных технологий, чтобы мы, как Группа ВЭБ.РФ, могли эффективно участвовать в развитии передовых производств товаров и услуг. В этой работе мы также планируем активнее взаимодействовать с нашими партнёрскими площадками – Парком высоких технологий Белоруссии и "Иннополисом" в Республике Татарстан", — приводятся в сообщении слова председателя ВЭБ.РФ, председателя Совета директоров Фонда "Сколково" Игоря Шувалова.
Офис ВЭБ.РФ
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ЭкономикаФонд "Сколково"Игорь ШуваловСколковоСколковский институт науки и технологийВЭБ.РФ (ВЭБ)Россия
 
 
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