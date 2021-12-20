https://ria.ru/20211220/otnosheniya-1764614719.html

Глава МИД Чехии назвал ситуацию в отношениях Праги и Москвы некомфортной

Глава МИД Чехии назвал ситуацию в отношениях Праги и Москвы некомфортной - РИА Новости, 20.12.2021

Глава МИД Чехии назвал ситуацию в отношениях Праги и Москвы некомфортной

Нынешняя ситуация в отношениях Чехии и РФ некомфортная, представители обеих стороны практически не общаются, отношения необходимо перезагрузить, заявил в... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:53

2021-12-20T19:53

2021-12-20T19:53

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ПРАГА, 20 дек – РИА Новости. Нынешняя ситуация в отношениях Чехии и РФ некомфортная, представители обеих стороны практически не общаются, отношения необходимо перезагрузить, заявил в понедельник новый глава чешского МИД Ян Липавский."Отношения между Чехией и Россией находятся на очень низком уровне. Я буду заниматься вопросом о том, каким образом их можно перезагрузить, повысить. Нынешняя ситуация очень некомфортная, когда представители властей (обеих стран) практически не общаются", - заявил Липавский в Братиславе, после переговоров с главой МИД Словакии Иваном Корчоком, которого цитирует Чешское ТВ.В пятницу 17 декабря чешский президент Милош Земан утвердил состав нового правительства страны, сформированный по результатам октябрьских выборов в парламент. Пост главы МИД занял 36-летний представитель Пиратской партии Ян Липавский. Свой первый зарубежный визит новый министр, следуя традиции, нанес в понедельник в соседнюю Словакию.Переговоры Корчока и Липавского были посвящены, прежде всего, развитию отношений между Словакией и Чехией. Оба министра также обсудили международную ситуацию. Коснувшись отношений между Западом и Россией, глава МИД Словакии высказался против создания новых сфер влияния"Я считаю важным, чтобы страны по соседству с Россией могли свободно решать вопрос о своей внешнеполитической ориентации", - сказал, в частности, Корчок.

https://ria.ru/20211219/zeman-1764467138.html

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в мире, чехия, милош земан, россия