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Глава МИД Чехии назвал ситуацию в отношениях Праги и Москвы некомфортной
Глава МИД Чехии назвал ситуацию в отношениях Праги и Москвы некомфортной - РИА Новости, 20.12.2021
Глава МИД Чехии назвал ситуацию в отношениях Праги и Москвы некомфортной
Нынешняя ситуация в отношениях Чехии и РФ некомфортная, представители обеих стороны практически не общаются, отношения необходимо перезагрузить, заявил в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:53
2021-12-20T19:53
в мире
чехия
милош земан
россия
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ПРАГА, 20 дек – РИА Новости. Нынешняя ситуация в отношениях Чехии и РФ некомфортная, представители обеих стороны практически не общаются, отношения необходимо перезагрузить, заявил в понедельник новый глава чешского МИД Ян Липавский."Отношения между Чехией и Россией находятся на очень низком уровне. Я буду заниматься вопросом о том, каким образом их можно перезагрузить, повысить. Нынешняя ситуация очень некомфортная, когда представители властей (обеих стран) практически не общаются", - заявил Липавский в Братиславе, после переговоров с главой МИД Словакии Иваном Корчоком, которого цитирует Чешское ТВ.В пятницу 17 декабря чешский президент Милош Земан утвердил состав нового правительства страны, сформированный по результатам октябрьских выборов в парламент. Пост главы МИД занял 36-летний представитель Пиратской партии Ян Липавский. Свой первый зарубежный визит новый министр, следуя традиции, нанес в понедельник в соседнюю Словакию.Переговоры Корчока и Липавского были посвящены, прежде всего, развитию отношений между Словакией и Чехией. Оба министра также обсудили международную ситуацию. Коснувшись отношений между Западом и Россией, глава МИД Словакии высказался против создания новых сфер влияния"Я считаю важным, чтобы страны по соседству с Россией могли свободно решать вопрос о своей внешнеполитической ориентации", - сказал, в частности, Корчок.
https://ria.ru/20211219/zeman-1764467138.html
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в мире, чехия, милош земан, россия
19:53 20.12.2021
 
Глава МИД Чехии назвал ситуацию в отношениях Праги и Москвы некомфортной

Глава МИД Чехии Липавский назвал ситуацию в отношениях Праги и Москвы некомфортной

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве
Автомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПРАГА, 20 дек – РИА Новости. Нынешняя ситуация в отношениях Чехии и РФ некомфортная, представители обеих стороны практически не общаются, отношения необходимо перезагрузить, заявил в понедельник новый глава чешского МИД Ян Липавский.
"Отношения между Чехией и Россией находятся на очень низком уровне. Я буду заниматься вопросом о том, каким образом их можно перезагрузить, повысить. Нынешняя ситуация очень некомфортная, когда представители властей (обеих стран) практически не общаются", - заявил Липавский в Братиславе, после переговоров с главой МИД Словакии Иваном Корчоком, которого цитирует Чешское ТВ.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
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В пятницу 17 декабря чешский президент Милош Земан утвердил состав нового правительства страны, сформированный по результатам октябрьских выборов в парламент. Пост главы МИД занял 36-летний представитель Пиратской партии Ян Липавский. Свой первый зарубежный визит новый министр, следуя традиции, нанес в понедельник в соседнюю Словакию.
Переговоры Корчока и Липавского были посвящены, прежде всего, развитию отношений между Словакией и Чехией. Оба министра также обсудили международную ситуацию. Коснувшись отношений между Западом и Россией, глава МИД Словакии высказался против создания новых сфер влияния
"Я считаю важным, чтобы страны по соседству с Россией могли свободно решать вопрос о своей внешнеполитической ориентации", - сказал, в частности, Корчок.
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