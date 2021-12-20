https://ria.ru/20211220/oruzhie-1764494262.html

Украина похвасталась секретным оружием

На Украине рассказали о "секретном оружии" против России - РИА Новости, 20.12.2021

Украина похвасталась секретным оружием

Нехватка современных вооружений и морально-психологический упадок не помешают украинской армии дать отпор военной агрессии. Об этом в эфире канала "Апостроф"... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:38

2021-12-20T09:38

2021-12-20T09:38

в мире

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

россия

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Нехватка современных вооружений и морально-психологический упадок не помешают украинской армии дать отпор военной агрессии. Об этом в эфире канала "Апостроф" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.Глава СНБО убежден, что украинцев отличает внутренний дух свободы и ответственности за страну, который "помог" им в 2014 году в Донбассе.Киев и западные СМИ в последние месяцы пытаются обвинить Россию в подготовке "нападения" на Украину, которая сперва заявляла, что не фиксируют наращивания сил у своих границ, но затем тоже начала говорить о предстоящем "вторжении".Москва неоднократно отвергала эти обвинения и связывала их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи России, а также лоббировать собственные интересы.

https://ria.ru/20211216/korova-1763967476.html

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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, россия