https://ria.ru/20211220/oppozitsiya-1764610524.html

Сайт координационного совета оппозиции Белоруссии признали экстремистским

Сайт координационного совета оппозиции Белоруссии признали экстремистским - РИА Новости, 20.12.2021

Сайт координационного совета оппозиции Белоруссии признали экстремистским

Сайт и Telegram-канал координационного совета оппозиции Белоруссии признаны судом экстремистскими материалами, сообщило в понедельник главное управление по... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:13

2021-12-20T19:13

2021-12-20T19:35

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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Сайт и Telegram-канал координационного совета оппозиции Белоруссии признаны судом экстремистскими материалами, сообщило в понедельник главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии."Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала "Координационный совет", Telegram-чата "КС_chat", официальный сайт, а также аналог на видеохостинге YouTube признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУБОПиК.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует новой избирательной кампании. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211220/tsepkalo-1764590832.html

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в мире, белоруссия, минск, telegram (приложение), мвд белоруссии