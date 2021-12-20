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Вологодские медики освоили высокотехнологичные операции на сердце
Вологодские медики освоили высокотехнологичные операции на сердце - РИА Новости, 20.12.2021
Вологодские медики освоили высокотехнологичные операции на сердце
Медики Вологодской области в 2021 году провели почти четыреста сложных операций на сердце, которые ранее выполнялись только в столичных медцентрах, сообщил РИА... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:02
2021-12-20T14:02
2021-12-20T14:02
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
здоровье - общество
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ВОЛОГДА, 20 дек – РИА Новости. Медики Вологодской области в 2021 году провели почти четыреста сложных операций на сердце, которые ранее выполнялись только в столичных медцентрах, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.По его словам, это стало возможным благодаря поэтапной модернизации и внедрению ряда ранее недоступных в регионе малотравматичных медицинских технологий.В больнице сообщили, что в 2022 году нейрохирурги областной больницы освоят лечение аневризмы сосудов. Кроме того, с помощью видеосвязи хирурги начнут обучение коллег внутри региона и подключаться в ходе операций к ведущим клиникам страны для онлайн-консультаций.
https://ria.ru/20211213/koyki-1763498721.html
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олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество, коронавирус в россии