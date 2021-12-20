Минздрав подготовил изменения в порядок оказания медпомощи онкобольным
Минздрав подготовил изменения в порядок оказания медпомощи при онкологических заболеваниях
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект об изменениях порядка оказания медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях, в том числе уточняются положения об установлении диагноза и проведении консультаций в национальных медицинских исследовательских центрах, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Внести изменения в порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденный приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 г. № 116н", - говорится в документе.
Предполагается, что врачи-онкологи смогут отправлять биологический или биопсийный материал больного не только в патологоанатомическое бюро, но и в клинико-диагностические лаборатории, уточняется в проекте.
Кроме того, устанавливать диагноз онкологического заболевания смогут не только врачи-онкологи, но и другие врачи-специалисты на основе комплексного обследования пациента, отмечается в документе.
Телемедицинские консультации больных с национальными медицинскими исследовательскими центрами будут носить лишь рекомендательный, а не обязательный характер.
Минздрав России ранее утвердил новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, документ регулирует этапы оказания медпомощи, организацию деятельности медорганизаций, а также стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций. Новый порядок вступает в силу с 1 января 2022 года. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в июне заявлял, что документ даст возможность оказывать медицинскую помощь онкобольным по единым стандартам вне зависимости от региона проживания, а также обеспечит преемственность терапии.