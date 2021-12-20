https://ria.ru/20211220/nozh-1764513234.html

В Удмуртии отец заставил 12-летнего сына ударить врача ножом

В Удмуртии отец заставил 12-летнего сына ударить врача ножом - РИА Новости, 20.12.2021

В Удмуртии отец заставил 12-летнего сына ударить врача ножом

В Ижевске 12-летний подросток ударил ножом врача по указанию отца, сообщили в управлении СК России по Удмуртской Республике. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:38

2021-12-20T11:38

2021-12-20T16:35

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Ижевске 12-летний подросток ударил ножом врача по указанию отца, сообщили в управлении СК России по Удмуртской Республике.Инцидент произошел 18 декабря в инфекционном отделении городской больницы № 3. Следствие считает, что подозреваемый после приема устроил перепалку с заведующим отделением. Его недовольство вызвал порядок сдачи медицинских анализов. Во время конфликта мужчина велел ребенку, с которым пришел, напасть на врача. Медик получил три ранения в спину и живот.Против отца подростка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 , ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство"). Максимальное наказание по этой части статьи составляет 15 лет лишения свободы, при покушении на убийство оно составляет не более 3/4 от этого срока. Мальчику предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.

https://ria.ru/20210415/krasnoyarsk-1728344850.html

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, удмуртская республика (удмуртия), следственный комитет россии (ск рф), россия