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В Удмуртии отец заставил 12-летнего сына ударить врача ножом
В Удмуртии отец заставил 12-летнего сына ударить врача ножом - РИА Новости, 20.12.2021
В Удмуртии отец заставил 12-летнего сына ударить врача ножом
В Ижевске 12-летний подросток ударил ножом врача по указанию отца, сообщили в управлении СК России по Удмуртской Республике. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:38
2021-12-20T16:35
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Ижевске 12-летний подросток ударил ножом врача по указанию отца, сообщили в управлении СК России по Удмуртской Республике.Инцидент произошел 18 декабря в инфекционном отделении городской больницы № 3. Следствие считает, что подозреваемый после приема устроил перепалку с заведующим отделением. Его недовольство вызвал порядок сдачи медицинских анализов. Во время конфликта мужчина велел ребенку, с которым пришел, напасть на врача. Медик получил три ранения в спину и живот.Против отца подростка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 , ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство"). Максимальное наказание по этой части статьи составляет 15 лет лишения свободы, при покушении на убийство оно составляет не более 3/4 от этого срока. Мальчику предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.
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удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, удмуртская республика (удмуртия), следственный комитет россии (ск рф), россия
11:38 20.12.2021 (обновлено: 16:35 20.12.2021)
 
В Удмуртии отец заставил 12-летнего сына ударить врача ножом

В Удмуртии 12-летний подросток ударил врача ножом по указанию отца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Ижевске 12-летний подросток ударил ножом врача по указанию отца, сообщили в управлении СК России по Удмуртской Республике.
Инцидент произошел 18 декабря в инфекционном отделении городской больницы № 3. Следствие считает, что подозреваемый после приема устроил перепалку с заведующим отделением. Его недовольство вызвал порядок сдачи медицинских анализов.
Во время конфликта мужчина велел ребенку, с которым пришел, напасть на врача. Медик получил три ранения в спину и живот.
Против отца подростка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 , ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство"). Максимальное наказание по этой части статьи составляет 15 лет лишения свободы, при покушении на убийство оно составляет не более 3/4 от этого срока. Мальчику предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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