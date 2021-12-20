https://ria.ru/20211220/nato-1764610655.html

В МИД призвали возобновить канал общения Россия — НАТО по военной линии

В МИД призвали возобновить канал общения Россия — НАТО по военной линии - РИА Новости, 20.12.2021

В МИД призвали возобновить канал общения Россия — НАТО по военной линии

Москва призывает возобновить канал общения Россия-НАТО по военной линии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:15

2021-12-20T19:15

2021-12-20T19:26

россия

в мире

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва призывает возобновить канал общения Россия-НАТО по военной линии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Сейчас большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии. Отведение районов учений от границы соприкосновения, совместная работа по совершенствованию механизмов для избежания непреднамеренных военных инцидентов, установление минимально допустимой дистанции сближения с боевыми кораблями и боевыми самолетами - все это требует включения каналов по военной линии", - сказал Грушко в интервью "Российской газете".По его словам, если страны хотят "деэскалации путем введения мер, которые позволят отодвинуть опасность военных инцидентов со всеми рисками, то необходимо возобновлять каналы общения по военной линии".

https://ria.ru/20211220/nauseda-1764575930.html

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россия, в мире, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)