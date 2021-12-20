Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211220/nasilie-1764545449.html
Папа Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с сатанизмом
Папа Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с сатанизмом - РИА Новости, 20.12.2021
Папа Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с сатанизмом
Папа Римский Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с проявлением сатанизма, такое мнение он выразил во время беседы с четырьмя обездоленными людьми в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:10
2021-12-20T14:10
религия
в мире
италия
здоровье - общество
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg
РИМ, 20 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с проявлением сатанизма, такое мнение он выразил во время беседы с четырьмя обездоленными людьми в преддверии католического Рождества, которую показал итальянский общенациональный телеканал Canale 5."Очень, очень велико число женщин, которых избивают и подвергают насилию дома, в том числе их мужья. Эта проблема для меня почти сатанинская, потому что речь идет о злоупотреблении в отношении слабого, который не может защититься, может только попытаться остановить удары. Это унизительно, очень унизительно", - сказал понтифик во время беседы с безработной матерью четырех детей Джованной, которая стала одной из многочисленных жертв домашнего насилия в Италии во время пандемии COVID-19.Папа Римский не раз публично осуждал домашнее насилие над женщинами, проявления которого заметно участились во время пандемии в разных странах.
https://ria.ru/20211216/espch-1764030795.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e087e364f721904ebe2dc4fb1acf347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, здоровье - общество, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
14:10 20.12.2021
 

Папа Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с сатанизмом

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
РИМ, 20 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с проявлением сатанизма, такое мнение он выразил во время беседы с четырьмя обездоленными людьми в преддверии католического Рождества, которую показал итальянский общенациональный телеканал Canale 5.
"Очень, очень велико число женщин, которых избивают и подвергают насилию дома, в том числе их мужья. Эта проблема для меня почти сатанинская, потому что речь идет о злоупотреблении в отношении слабого, который не может защититься, может только попытаться остановить удары. Это унизительно, очень унизительно", - сказал понтифик во время беседы с безработной матерью четырех детей Джованной, которая стала одной из многочисленных жертв домашнего насилия в Италии во время пандемии COVID-19.
Папа Римский не раз публично осуждал домашнее насилие над женщинами, проявления которого заметно участились во время пандемии в разных странах.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 13:02
Песков прокомментировал решение ЕСПЧ о выплатах жертвам домашнего насилия
 
РелигияВ миреИталияЗдоровье - ОбществоФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа Римский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
02:10Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
02:08Премьер Украины оценил запасы газа в стране
02:03"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
Лента новостейМолния
Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубляАналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валютеПремьер Украины оценил запасы газа в стране"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в СШАНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море