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Папа Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с сатанизмом
Папа Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с сатанизмом - РИА Новости, 20.12.2021
Папа Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с сатанизмом
Папа Римский Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с проявлением сатанизма, такое мнение он выразил во время беседы с четырьмя обездоленными людьми в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:10
2021-12-20T14:10
2021-12-20T14:10
религия
в мире
италия
здоровье - общество
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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РИМ, 20 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с проявлением сатанизма, такое мнение он выразил во время беседы с четырьмя обездоленными людьми в преддверии католического Рождества, которую показал итальянский общенациональный телеканал Canale 5."Очень, очень велико число женщин, которых избивают и подвергают насилию дома, в том числе их мужья. Эта проблема для меня почти сатанинская, потому что речь идет о злоупотреблении в отношении слабого, который не может защититься, может только попытаться остановить удары. Это унизительно, очень унизительно", - сказал понтифик во время беседы с безработной матерью четырех детей Джованной, которая стала одной из многочисленных жертв домашнего насилия в Италии во время пандемии COVID-19.Папа Римский не раз публично осуждал домашнее насилие над женщинами, проявления которого заметно участились во время пандемии в разных странах.
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в мире, италия, здоровье - общество, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский