https://ria.ru/20211220/narkotiki-1764534817.html

В Вологодской области нашли крупнейшую за 30 лет нарколабораторию

В Вологодской области нашли крупнейшую за 30 лет нарколабораторию - РИА Новости, 20.12.2021

В Вологодской области нашли крупнейшую за 30 лет нарколабораторию

Силовики в Вологодской области выявили крупнейшее за 30 лет производство запрещенных веществ, изъято 15 килограммов мефедрона и более трех тонн прекурсоров,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:30

2021-12-20T13:30

2021-12-20T13:30

происшествия

вологодская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Силовики в Вологодской области выявили крупнейшее за 30 лет производство запрещенных веществ, изъято 15 килограммов мефедрона и более трех тонн прекурсоров, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Ликвидирована нарколаборатория по производству мефедрона. Это было крупнейшее в регионе производство запрещенных веществ, выявленное сотрудниками органов внутренних дел в течение последних 30 лет", - сказала Волк. По ее словам, подпольная лаборатория была организована в заброшенной деревне в 100 километрах от областного центра."В частном доме полицейские обнаружили около 15 килограммов наркотического средства мефедрон, свыше трех тонн прекурсоров и специальное оборудование. Там же при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" по подозрению в противоправной деятельности были задержаны двое граждан", - добавила официальный представитель МВД РФ.Отмечается, что фигуранты пытались законспирировать свою деятельность: передвигались на чужих автомобилях, использовали банковские карты, оформленные на другие имена.По данному факту заведено дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В настоящее врем фигуранты дела арестованы.

https://ria.ru/20210720/taynik-1742085030.html

https://ria.ru/20210322/fsb-1602262394.html

вологодская область

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происшествия, вологодская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, ирина волк, россия