https://ria.ru/20211220/napadenie-1764620496.html

В Лондоне задержали мужчину после нападения на посольство Белоруссии

В Лондоне задержали мужчину после нападения на посольство Белоруссии - РИА Новости, 20.12.2021

В Лондоне задержали мужчину после нападения на посольство Белоруссии

Мужчина арестован в Лондоне в связи с нападением на посольство Белоруссии, сообщил РИА Новости представитель Скотленд-Ярда. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T20:52

2021-12-20T20:52

2021-12-20T20:52

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ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости. Мужчина арестован в Лондоне в связи с нападением на посольство Белоруссии, сообщил РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.По его словам, полиция была вызвана около 19.40 в воскресенье, 19 декабря, в связи с сообщением о беспорядках у посольства Белоруссии."Сотрудник (посольства - прим. ред.) сообщил, что на него напали, он получил травму лица. Один мужчина был арестован неподалеку и взят под стражу. Расследование продолжается", - отметили в полиции.Ранее в понедельник белорусский МИД сообщил, что на посольство в Лондоне вечером 19 декабря было совершено нападение, серьезно пострадал один дипломат. По данным МИД, вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба. По данным ведомства, после прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Тем не менее, ряд нападавших был задержан дипломатической полицией Лондона, установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея".В МИД Белоруссии был вызван британский временный поверенный, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах.Согласно сообщению, "МИД Белоруссии исходит из того, что британскими властями будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещения представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства в соответствии с Венской конвенции о дипломатических сношениях".В пресс-службе назвали инцидент с нападением на посольство "попыткой расправы, совершенной в отношении лиц, которые по долгу своей службы защищают интересы белорусских граждан и работают над улучшением межгосударственных отношений".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

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в мире, белоруссия, лондон, мид белоруссии, евросоюз, александр лукашенко, скотленд-ярд