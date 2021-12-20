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Белорусский дипломат раскрыл подробности нападения на посольство в Лондоне
Белорусский дипломат раскрыл подробности нападения на посольство в Лондоне - РИА Новости, 20.12.2021
Белорусский дипломат раскрыл подробности нападения на посольство в Лондоне
Советник посольства Белоруссии в Великобритании Андрей Миськевич сообщил, что после инцидента с нападением на дипмиссию один человек был задержан полицией. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:35
2021-12-20T20:35
2021-12-20T20:36
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Советник посольства Белоруссии в Великобритании Андрей Миськевич сообщил, что после инцидента с нападением на дипмиссию один человек был задержан полицией.Ранее МИД Белоруссии сообщил, что вечером 19 декабря совершено нападение на посольство республики в Лондоне. Сначала группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически были атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В связи с инцидентом в МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента."По итогам произошедших накануне событий полицией задержан один человек, трое проходят пока как свидетели. Еще один - тот самый, кто нанес удар, пока скрывается. Мы рассчитываем, что местные правоохранительные органы его установят. Благо, что есть видеозапись", - приводит слова дипломата в понедельник агентство Sputnik.Он рассказал, что в воскресенье днем сначала возле здания посольства проходил пикет, который проводился "одной из эмигрантских группировок, образованных в Лондоне на волне событий 2020 года (протестов оппозиции Белоруссии после президентских выборов - ред.)", а вечером поступило сообщение, что посольство забросали яйцами. "На место происшествия выдвинулись я и консул с целью взаимодействия с правоохранительными органами, возможного установления виновных в происшествии и осуществления остальных процедур в соответствии с данной ситуацией", - отметил Миськевич. Он пояснил, что сам прибыл в дипмиссию несколько раньше, а консул - позже."И при подходе к посольству (консул – ред.) был атакован группой, как позже выяснилось, в составе 4 мужчин и одной женщины. Они его забрасывали яйцами, выкрикивали агрессивные намерения. Видя, как развиваются события, из посольства выбежал я, а также водитель, чтобы защитить нашего сотрудника. Это немного охладило пыл нападающих. Также была вызвана экстренная служба местного подразделения полиции", - продолжил советник посольства.По его словам, люди, очевидно, находились в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляли дипломатов. "После прибытия наряда полиции один из выступавших нанес удар кулаком в лицо консула. В настоящее время дается оценка ситуации. Он находится в больнице. Диагностирован перелом носа, сотрясение мозга, выбит передний зуб. Человек теряет сознание, ему плохо", - рассказал советник посольства.
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, лондон, великобритания, мид белоруссии
20:35 20.12.2021 (обновлено: 20:36 20.12.2021)
Белорусский дипломат раскрыл подробности нападения на посольство в Лондоне
В Лондоне задержали мужчину после инцидента с нападением на посольство Белоруссии
МИНСК, 20 дек – РИА Новости.
Советник посольства Белоруссии
в Великобритании Андрей Миськевич сообщил, что после инцидента с нападением на дипмиссию один человек был задержан полицией.
Ранее МИД Белоруссии
сообщил, что вечером 19 декабря совершено нападение на посольство республики в Лондоне
. Сначала группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически были атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В связи с инцидентом в МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Великобритании
, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента.
"По итогам произошедших накануне событий полицией задержан один человек, трое проходят пока как свидетели. Еще один - тот самый, кто нанес удар, пока скрывается. Мы рассчитываем, что местные правоохранительные органы его установят. Благо, что есть видеозапись", - приводит слова дипломата в понедельник агентство Sputnik
.
Он рассказал, что в воскресенье днем сначала возле здания посольства проходил пикет, который проводился "одной из эмигрантских группировок, образованных в Лондоне на волне событий 2020 года (протестов оппозиции Белоруссии после президентских выборов - ред.)", а вечером поступило сообщение, что посольство забросали яйцами. "На место происшествия выдвинулись я и консул с целью взаимодействия с правоохранительными органами, возможного установления виновных в происшествии и осуществления остальных процедур в соответствии с данной ситуацией", - отметил Миськевич. Он пояснил, что сам прибыл в дипмиссию несколько раньше, а консул - позже.
"И при подходе к посольству (консул – ред.) был атакован группой, как позже выяснилось, в составе 4 мужчин и одной женщины. Они его забрасывали яйцами, выкрикивали агрессивные намерения. Видя, как развиваются события, из посольства выбежал я, а также водитель, чтобы защитить нашего сотрудника. Это немного охладило пыл нападающих. Также была вызвана экстренная служба местного подразделения полиции", - продолжил советник посольства.
По его словам, люди, очевидно, находились в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляли дипломатов. "После прибытия наряда полиции один из выступавших нанес удар кулаком в лицо консула. В настоящее время дается оценка ситуации. Он находится в больнице. Диагностирован перелом носа, сотрясение мозга, выбит передний зуб. Человек теряет сознание, ему плохо", - рассказал советник посольства.