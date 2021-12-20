19:29 20.12.2021 (обновлено: 20:25 20.12.2021)
Жителю Тверской области, напавшему с ножом на полицейских, вынесли приговор
Жителя Тверской области, напавшего с ножом на полицейских, приговорили к 13 годам колонии
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на полицейских в Тверской области более семи месяцев назад, приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 7 апреля полицейские прибыли в поселок Новозавидовский после жалоб на местного жителя и поместили его в служебную машину, чтобы доставить в отдел. Отмечается, что, находясь в автомобиле, подозреваемый достал нож и нанес одному из полицейских удары в руку, а также области груди, спины и шеи, а другому – не менее одного удара в область головы. Когда один из потерпевших начал оказывать сопротивление, мужчина скрылся, но его удалось оперативно задержать.
Задержанный был признан виновным в "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".