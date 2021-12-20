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Жителю Тверской области, напавшему с ножом на полицейских, вынесли приговор

Жителю Тверской области, напавшему с ножом на полицейских, вынесли приговор - РИА Новости, 20.12.2021

Жителю Тверской области, напавшему с ножом на полицейских, вынесли приговор

Мужчина, напавший с ножом на полицейских в Тверской области более семи месяцев назад, приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:29

2021-12-20T19:29

2021-12-20T20:25

происшествия

тверская область

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на полицейских в Тверской области более семи месяцев назад, приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, вечером 7 апреля полицейские прибыли в поселок Новозавидовский после жалоб на местного жителя и поместили его в служебную машину, чтобы доставить в отдел. Отмечается, что, находясь в автомобиле, подозреваемый достал нож и нанес одному из полицейских удары в руку, а также области груди, спины и шеи, а другому – не менее одного удара в область головы. Когда один из потерпевших начал оказывать сопротивление, мужчина скрылся, но его удалось оперативно задержать.Задержанный был признан виновным в "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".

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происшествия, тверская область, россия