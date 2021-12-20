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В полиции Лондона проверят сообщения о нападении на посольство Белоруссии
В полиции Лондона проверят сообщения о нападении на посольство Белоруссии - РИА Новости, 20.12.2021
В полиции Лондона проверят сообщения о нападении на посольство Белоруссии
Полиция в столице Великобритании Лондоне проверяет сообщения о нападении на посольство Белоруссии, заявил РИА Новости представитель городской полиции. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:40
2021-12-20T18:40
2021-12-20T18:40
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ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости. Полиция в столице Великобритании Лондоне проверяет сообщения о нападении на посольство Белоруссии, заявил РИА Новости представитель городской полиции.В понедельник белорусский МИД сообщал, что на посольство в Лондоне вечером 19 декабря было совершено нападение, серьезно пострадал один дипломат. По данным МИД, вначале группа лиц испортила фасад здания загранучреждения, а затем были физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них нанесли серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь."Мы пытаемся получить подтверждение подробностей. Когда у нас будет подтверждение, мы сообщим", - заявили в полиции.
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в мире, белоруссия, лондон, великобритания
В полиции Лондона проверят сообщения о нападении на посольство Белоруссии
В полиции Лондона проверят сообщения о нападении на посольство Белоруссии