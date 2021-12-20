https://ria.ru/20211220/napadenie-1764576311.html

Житель Тверской области получил 13 лет колонии за нападение на полицейских

Житель Тверской области получил 13 лет колонии за нападение на полицейских - РИА Новости, 20.12.2021

Житель Тверской области получил 13 лет колонии за нападение на полицейских

Суд приговорил жителя Тверской области, ударившего ножом двух полицейских, к 13 годам в колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:32

2021-12-20T16:32

2021-12-20T16:32

происшествия

конаковский район

тверская область

тверской областной суд

россия

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РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя Тверской области, ударившего ножом двух полицейских, к 13 годам в колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона."Тверской областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя Тверской области. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности)", - говорится в сообщении.Уточняется, что 7 апреля этого года в поселке Новозавидовский Конаковского района мужчина, находясь в автомобиле полиции, в которой следовал в районное отделение органов внутренних дел, нанес ножом удар в висок находившемуся в машине сотруднику и семь ударов в голову и спину другому полицейскому, управлявшему автомобилем. Затем он скрылся с места преступления, но был задержан в тот же день недалеко от места своего жительства."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - отмечает прокуратура.Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20211216/kurer-1764040994.html

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