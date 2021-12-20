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Житель Тверской области получил 13 лет колонии за нападение на полицейских
Житель Тверской области получил 13 лет колонии за нападение на полицейских - РИА Новости, 20.12.2021
Житель Тверской области получил 13 лет колонии за нападение на полицейских
Суд приговорил жителя Тверской области, ударившего ножом двух полицейских, к 13 годам в колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:32
2021-12-20T16:32
2021-12-20T16:32
происшествия
конаковский район
тверская область
тверской областной суд
россия
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РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя Тверской области, ударившего ножом двух полицейских, к 13 годам в колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона."Тверской областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя Тверской области. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности)", - говорится в сообщении.Уточняется, что 7 апреля этого года в поселке Новозавидовский Конаковского района мужчина, находясь в автомобиле полиции, в которой следовал в районное отделение органов внутренних дел, нанес ножом удар в висок находившемуся в машине сотруднику и семь ударов в голову и спину другому полицейскому, управлявшему автомобилем. Затем он скрылся с места преступления, но был задержан в тот же день недалеко от места своего жительства."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - отмечает прокуратура.Приговор не вступил в законную силу.
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происшествия, конаковский район, тверская область, тверской областной суд, россия
Житель Тверской области получил 13 лет колонии за нападение на полицейских
Житель Тверской области получил 13 лет колонии за нападение с ножом на полицейских