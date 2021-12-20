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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211220/muzey_alekseya_botyana-1764493984.html
В России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна
В России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна - РИА Новости, 20.12.2021
В России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна
Первый в России музей легендарного советского разведчика, Героя России Алексея Ботяна планируется со временем создать силами местных школьников в городском... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:36
2021-12-20T09:37
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
алексей ботян
социальный навигатор
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Первый в России музей легендарного советского разведчика, Героя России Алексея Ботяна планируется со временем создать силами местных школьников в городском поселении Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, рассказала РИА Новости директор Белоярской средней общеобразовательной школы №1, где уже действует экспозиция, посвященная Ботяну, заслуженный учитель РФ Татьяна Соколова.Еще при жизни Ботяна ученики школы впервые приехали в Москву и побывали у него в гостях, добавила директор."На ребят общение с Алексеем Николаевичем произвело по-настоящему огромное впечатление. Они вместе сидели за столом, обедали. Поразило то, как Алексей Николаевич много шутил и совершенно не производил впечатление человека, которому уже за сто лет. Было видно, что у него по-прежнему молодая душа и ему очень интересно общаться с совсем юными ребятами", — сказала Соколова.Ботян тогда рассказывал о своем боевом пути в годы Великой Отечественной войны и, в частности, о том, как в январе 1945 года удалось спасти польский город Краков от уничтожения гитлеровцами.После того как легендарный разведчик ушел из жизни, школьная делегация еще два раза побывала в столице."Его дочь Ирина Алексеевна всегда накрывала стол и долго рассказывала об Алексее Николаевиче. Для детей это очень значимо. Она передала нам некоторые личные вещи Алексея Николаевича, в том числе волейбольный мяч, ведь он очень любил играть в волейбол. И мы постепенно расширяем нашу экспозицию в школе", — добавила Соколова. По ее словам, поддержку и содействие школе в работе по сохранению памяти о Ботяне оказывает пресс-бюро Службы внешней разведки России.В конце ноября нынешнего года поездка в Москву была приурочена ко Дню Героя Отечества."В составе школьной делегации были ребята-кадеты, старшеклассники, члены патриотического клуба "Братство". Мы посетили могилу Алексея Николаевича на Троекуровском кладбище, где наши кадеты, одетые в форму, стояли там в почетном карауле", — отметила Соколова.В самой школе недавно прошел шахматный турнир в память о Ботяне, рассказала директор. "Он ведь был заядлый шахматист. Этот турнир мы будем проводить и дальше, сделали специальный переходящий кубок", — добавила Соколова.По ее словам, в феврале 2022 года в школе запланированы "Ботяновские чтения": все будут читать книгу "Алексей Ботян" писателя Александра Бондаренко, вышедшую в серии "Жизнь замечательных людей", и книгу Владимира Суродина "Нерядовой солдат страны". "У нас есть большое желание пригласить Ирину Алексеевну приехать к нам, выступить в школе перед нашими ребятами", — добавила директор.Соколова рассказала и о планах расширить экспозицию до формата школьного музея."Мы хотим, когда к 2025 году в поселке откроется новая школа, и будет такая возможность, создать уже полноценный музей Алексея Ботяна. Если все будет в порядке, то музей можно было бы открыть к 80-летию Победы", — добавила она.Ботян (1917-2020) в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. С началом войны Ботян был зачислен в разведывательную школу в составе советского спецназа - ОМСБОНа (Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР), в которой прошел подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. В качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда "Олимп" был направлен в район украинского города Овруч Житомирской области. В сентябре 1943 года под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и специалисты по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Было уничтожено около 80 гитлеровских офицеров.Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного фильма, посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года. Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ советской внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
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общество, сургутский район, алексей ботян, социальный навигатор, россия
09:36 20.12.2021 (обновлено: 09:37 20.12.2021)
 

В России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна

© Фото : Пресс-бюро Службы внешней разведки РФРазведчик Алексей Ботян
Разведчик Алексей Ботян - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Первый в России музей легендарного советского разведчика, Героя России Алексея Ботяна планируется со временем создать силами местных школьников в городском поселении Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, рассказала РИА Новости директор Белоярской средней общеобразовательной школы №1, где уже действует экспозиция, посвященная Ботяну, заслуженный учитель РФ Татьяна Соколова.

"В Сургутском районе патриотическая работа идет очень широко. И когда нашему школьному военно-патриотическому клубу "Братство" в свое время по инициативе районной администрации было присвоено имя Алексея Николаевича Ботяна, мы начали сбор материалов об этом замечательном человеке, создали экспозицию и проводим экскурсии для школьников", — сказала Соколова.

Еще при жизни Ботяна ученики школы впервые приехали в Москву и побывали у него в гостях, добавила директор.
"На ребят общение с Алексеем Николаевичем произвело по-настоящему огромное впечатление. Они вместе сидели за столом, обедали. Поразило то, как Алексей Николаевич много шутил и совершенно не производил впечатление человека, которому уже за сто лет. Было видно, что у него по-прежнему молодая душа и ему очень интересно общаться с совсем юными ребятами", — сказала Соколова.
Ботян тогда рассказывал о своем боевом пути в годы Великой Отечественной войны и, в частности, о том, как в январе 1945 года удалось спасти польский город Краков от уничтожения гитлеровцами.
После того как легендарный разведчик ушел из жизни, школьная делегация еще два раза побывала в столице.
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"Его дочь Ирина Алексеевна всегда накрывала стол и долго рассказывала об Алексее Николаевиче. Для детей это очень значимо. Она передала нам некоторые личные вещи Алексея Николаевича, в том числе волейбольный мяч, ведь он очень любил играть в волейбол. И мы постепенно расширяем нашу экспозицию в школе", — добавила Соколова. По ее словам, поддержку и содействие школе в работе по сохранению памяти о Ботяне оказывает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
В конце ноября нынешнего года поездка в Москву была приурочена ко Дню Героя Отечества.
"В составе школьной делегации были ребята-кадеты, старшеклассники, члены патриотического клуба "Братство". Мы посетили могилу Алексея Николаевича на Троекуровском кладбище, где наши кадеты, одетые в форму, стояли там в почетном карауле", — отметила Соколова.
В самой школе недавно прошел шахматный турнир в память о Ботяне, рассказала директор.
"Он ведь был заядлый шахматист. Этот турнир мы будем проводить и дальше, сделали специальный переходящий кубок", — добавила Соколова.
По ее словам, в феврале 2022 года в школе запланированы "Ботяновские чтения": все будут читать книгу "Алексей Ботян" писателя Александра Бондаренко, вышедшую в серии "Жизнь замечательных людей", и книгу Владимира Суродина "Нерядовой солдат страны".
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"У нас есть большое желание пригласить Ирину Алексеевну приехать к нам, выступить в школе перед нашими ребятами", — добавила директор.
Соколова рассказала и о планах расширить экспозицию до формата школьного музея.
"Мы хотим, когда к 2025 году в поселке откроется новая школа, и будет такая возможность, создать уже полноценный музей Алексея Ботяна. Если все будет в порядке, то музей можно было бы открыть к 80-летию Победы", — добавила она.
Ботян (1917-2020) в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. С началом войны Ботян был зачислен в разведывательную школу в составе советского спецназа - ОМСБОНа (Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР), в которой прошел подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. В качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.
В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда "Олимп" был направлен в район украинского города Овруч Житомирской области. В сентябре 1943 года под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и специалисты по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Было уничтожено около 80 гитлеровских офицеров.
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Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного фильма, посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года. Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.
В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ советской внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский районАлексей БотянСоциальный навигаторРоссия
 
 
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