https://ria.ru/20211220/moskva-1764539943.html
Бирюков: горслужбы Москвы готовы к работе в условиях низких температур
Бирюков: горслужбы Москвы готовы к работе в условиях низких температур - РИА Новости, 20.12.2021
Бирюков: горслужбы Москвы готовы к работе в условиях низких температур
Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о готовности городских служб Москвы к работе в условиях низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:51
2021-12-20T13:51
2021-12-20T13:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о готовности городских служб Москвы к работе в условиях низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается резкое похолодание: сегодня в городе до минус 8-10, в ночь среды местами ожидается температура воздуха до минус 28, а днем – до минус 23."Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Объекты теплогенерации работают в штатном режиме. В городе сформирован достаточный резерв тепловой и энергетической мощности, мощности по водоснабжению и водоотведению", - говорится в сообщении.Как уточнил заммэра журналистам, сложные погодные условия испытывают столицу на протяжении декабря, выпала уже более чем месячная норма норма осадков. И ближайшая неделя будет наиболее сложная в климатическом плане.Он сообщил, что сейчас уровень подачи теплоносителя находится на уровне 20 тысяч Гкал в час, подача электрической энергии более 16 тысяч 345 МВт.
https://realty.ria.ru/20211220/park-1764280098.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, погода
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Заммэра Москвы Петр Бирюков
сообщил о готовности городских служб Москвы к работе в условиях низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается резкое похолодание: сегодня в городе до минус 8-10, в ночь среды местами ожидается температура воздуха до минус 28, а днем – до минус 23.
"Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Объекты теплогенерации работают в штатном режиме. В городе сформирован достаточный резерв тепловой и энергетической мощности, мощности по водоснабжению и водоотведению", - говорится в сообщении.
Как уточнил заммэра журналистам, сложные погодные условия испытывают столицу на протяжении декабря, выпала уже более чем месячная норма норма осадков. И ближайшая неделя будет наиболее сложная в климатическом плане.
"Службы города сейчас занимаются подачей теплоносителя в повышенном режиме, мы производим отопление и подачу теплоносителя строго в соответствии с заданными графиками на температура наружного воздуха... Службы аварийные приведены в повышенную готовность, приведены в повышенную готовность источники генерации тепла, электрической энергии и одновременно приходится работать над тем, чтобы город содержать в нормальном порядке. Задача в этом режиме и пройти дальше, работать каждодневно, работать не только в штатном, но и в усиленном режиме", - отметил Бирюков.
Он сообщил, что сейчас уровень подачи теплоносителя находится на уровне 20 тысяч Гкал в час, подача электрической энергии более 16 тысяч 345 МВт.