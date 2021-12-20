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Бирюков: горслужбы Москвы готовы к работе в условиях низких температур
Бирюков: горслужбы Москвы готовы к работе в условиях низких температур - РИА Новости, 20.12.2021
Бирюков: горслужбы Москвы готовы к работе в условиях низких температур
Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о готовности городских служб Москвы к работе в условиях низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:51
2021-12-20T13:51
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о готовности городских служб Москвы к работе в условиях низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается резкое похолодание: сегодня в городе до минус 8-10, в ночь среды местами ожидается температура воздуха до минус 28, а днем – до минус 23."Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Объекты теплогенерации работают в штатном режиме. В городе сформирован достаточный резерв тепловой и энергетической мощности, мощности по водоснабжению и водоотведению", - говорится в сообщении.Как уточнил заммэра журналистам, сложные погодные условия испытывают столицу на протяжении декабря, выпала уже более чем месячная норма норма осадков. И ближайшая неделя будет наиболее сложная в климатическом плане.Он сообщил, что сейчас уровень подачи теплоносителя находится на уровне 20 тысяч Гкал в час, подача электрической энергии более 16 тысяч 345 МВт.
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москва, петр бирюков, погода
13:51 20.12.2021
 

Бирюков: горслужбы Москвы готовы к работе в условиях низких температур

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о готовности городских служб Москвы к работе в условиях низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается резкое похолодание: сегодня в городе до минус 8-10, в ночь среды местами ожидается температура воздуха до минус 28, а днем – до минус 23.
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"Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Объекты теплогенерации работают в штатном режиме. В городе сформирован достаточный резерв тепловой и энергетической мощности, мощности по водоснабжению и водоотведению", - говорится в сообщении.
Как уточнил заммэра журналистам, сложные погодные условия испытывают столицу на протяжении декабря, выпала уже более чем месячная норма норма осадков. И ближайшая неделя будет наиболее сложная в климатическом плане.
"Службы города сейчас занимаются подачей теплоносителя в повышенном режиме, мы производим отопление и подачу теплоносителя строго в соответствии с заданными графиками на температура наружного воздуха... Службы аварийные приведены в повышенную готовность, приведены в повышенную готовность источники генерации тепла, электрической энергии и одновременно приходится работать над тем, чтобы город содержать в нормальном порядке. Задача в этом режиме и пройти дальше, работать каждодневно, работать не только в штатном, но и в усиленном режиме", - отметил Бирюков.
Он сообщил, что сейчас уровень подачи теплоносителя находится на уровне 20 тысяч Гкал в час, подача электрической энергии более 16 тысяч 345 МВт.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковПогода
 
 
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