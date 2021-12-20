https://ria.ru/20211220/moskva-1764539943.html

Бирюков: горслужбы Москвы готовы к работе в условиях низких температур

Бирюков: горслужбы Москвы готовы к работе в условиях низких температур - РИА Новости, 20.12.2021

Бирюков: горслужбы Москвы готовы к работе в условиях низких температур

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о готовности городских служб Москвы к работе в условиях низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:51

2021-12-20T13:51

2021-12-20T13:51

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о готовности городских служб Москвы к работе в условиях низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается резкое похолодание: сегодня в городе до минус 8-10, в ночь среды местами ожидается температура воздуха до минус 28, а днем – до минус 23."Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Объекты теплогенерации работают в штатном режиме. В городе сформирован достаточный резерв тепловой и энергетической мощности, мощности по водоснабжению и водоотведению", - говорится в сообщении.Как уточнил заммэра журналистам, сложные погодные условия испытывают столицу на протяжении декабря, выпала уже более чем месячная норма норма осадков. И ближайшая неделя будет наиболее сложная в климатическом плане.Он сообщил, что сейчас уровень подачи теплоносителя находится на уровне 20 тысяч Гкал в час, подача электрической энергии более 16 тысяч 345 МВт.

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