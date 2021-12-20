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https://ria.ru/20211220/mosgorsud-1764553206.html
Мосгорсуд 22 декабря рассмотрит ходатайство о продлении ареста Абызову
Мосгорсуд 22 декабря рассмотрит ходатайство о продлении ареста Абызову - РИА Новости, 20.12.2021
Мосгорсуд 22 декабря рассмотрит ходатайство о продлении ареста Абызову
Мосгорсуд 22 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста экс-министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:42
2021-12-20T14:42
происшествия
москва
михаил абызов
генеральная прокуратура рф
открытое правительство
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мосгорсуд 22 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста экс-министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения назначено на 22 декабря в 11.30", - сказал собеседник агентства.Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В конце октября 2020 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей - рекордная сумма в системе российского судопроизводства. Это решение признали законным Мосгорсуд и кассационный суд. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
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происшествия, москва, михаил абызов, генеральная прокуратура рф, открытое правительство, россия
14:42 20.12.2021
 
Мосгорсуд 22 декабря рассмотрит ходатайство о продлении ареста Абызову

Мосгорсуд 22 декабря рассмотрит ходатайство о продлении экс-министру Абызову

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мосгорсуд 22 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста экс-министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения назначено на 22 декабря в 11.30", - сказал собеседник агентства.
Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
В конце октября 2020 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей - рекордная сумма в системе российского судопроизводства. Это решение признали законным Мосгорсуд и кассационный суд. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 16:56
Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Михаила Абызова
 
ПроисшествияМоскваМихаил АбызовГенеральная прокуратура РФОткрытое правительствоРоссия
 
 
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