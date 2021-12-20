https://ria.ru/20211220/mishustin-1764495057.html
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами - РИА Новости, 20.12.2021
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:34
2021-12-20T12:34
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политика
михаил мишустин
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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
РИА Новости
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LIVE: Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
LIVE: Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
2021-12-20T12:34
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, михаил мишустин, видео
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
2021-12-20T12:34
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PT12M47S
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.