В белорусском ТЛЦ "Брузги" на границе с Польшей остаются 600 мигрантов
Глава отдела белорусского Красного Креста Трусов: в центре "Брузги" остаются 600 мигрантов
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
МИНСК, 20 дек - РИА Новости. В транспортно-логистическом центре (ТЛЦ) "Брузги" недалеко от белорусско-польской границы остаются 600 мигрантов из стран Ближнего Востока, сообщил начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского общества Красного Креста Игорь Трусов.
"Сегодня идет 43-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 600 человек, немалая часть из которых женщины и дети. Белорусская сторона продолжает обеспечивать беженцев всем необходимым", - сообщает Sputnik Беларусь в Telegram.
По словам Трусова, "работа эта ведется ежедневно и в штатном режиме, всего для этого хватает, порядок отработан: на завтрак - чай и сладкое, на обед - горячее питание и выдача продуктовых наборов на вечер". Он отметил, что на складах создан достаточный запас продовольствия, при необходимости он будет пополняться.
Также продолжается работа по индивидуальным обращениям беженцев. По запросу им выдаются теплые вещи и обувь, средства гигиены, бутылочки для питания малышей, детские смеси, сообщил Трусов.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.