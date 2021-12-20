https://ria.ru/20211220/mid-1764586721.html

В МИД напомнили, что Сараево не присоединяется к антироссийским санкциям ЕС

В МИД напомнили, что Сараево не присоединяется к антироссийским санкциям ЕС - РИА Новости, 20.12.2021

В МИД напомнили, что Сараево не присоединяется к антироссийским санкциям ЕС

В преддверии визита в РФ министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, приуроченного к 25-летию установления российско-боснийско-герцеговинских РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:17

2021-12-20T17:17

2021-12-20T17:17

сараево

босния и герцеговина

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В преддверии визита в РФ министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, приуроченного к 25-летию установления российско-боснийско-герцеговинских дипотношений, в МИД РФ напомнили о том, что Сараево не присоединяется к введенным Евросоюзом антироссийским ограничениям."С момента установления дипломатических отношений – 26 декабря 1996 года – Россия и Босния и Герцеговина поддерживают дружественные контакты и развивают широкое практическое сотрудничество. Сараево не присоединяется к введенным Евросоюзом антироссийским ограничениям", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.По данным ведомства, 20-22 декабря РФ с рабочим визитом посетит Туркович, а 21 декабря в Сочи запланированы ее переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20210106/ikona-1592110420.html

сараево

босния и герцеговина

россия

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сараево, босния и герцеговина, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия