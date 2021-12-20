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В МИД напомнили, что Сараево не присоединяется к антироссийским санкциям ЕС
В МИД напомнили, что Сараево не присоединяется к антироссийским санкциям ЕС - РИА Новости, 20.12.2021
В МИД напомнили, что Сараево не присоединяется к антироссийским санкциям ЕС
В преддверии визита в РФ министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, приуроченного к 25-летию установления российско-боснийско-герцеговинских РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:17
2021-12-20T17:17
сараево
босния и герцеговина
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В преддверии визита в РФ министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, приуроченного к 25-летию установления российско-боснийско-герцеговинских дипотношений, в МИД РФ напомнили о том, что Сараево не присоединяется к введенным Евросоюзом антироссийским ограничениям."С момента установления дипломатических отношений – 26 декабря 1996 года – Россия и Босния и Герцеговина поддерживают дружественные контакты и развивают широкое практическое сотрудничество. Сараево не присоединяется к введенным Евросоюзом антироссийским ограничениям", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.По данным ведомства, 20-22 декабря РФ с рабочим визитом посетит Туркович, а 21 декабря в Сочи запланированы ее переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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сараево, босния и герцеговина, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
17:17 20.12.2021
 
В МИД напомнили, что Сараево не присоединяется к антироссийским санкциям ЕС

В МИД заявили, что Сараево не присоединяется к антироссийским санкциям Евросоюза

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В преддверии визита в РФ министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, приуроченного к 25-летию установления российско-боснийско-герцеговинских дипотношений, в МИД РФ напомнили о том, что Сараево не присоединяется к введенным Евросоюзом антироссийским ограничениям.
"С момента установления дипломатических отношений – 26 декабря 1996 года – Россия и Босния и Герцеговина поддерживают дружественные контакты и развивают широкое практическое сотрудничество. Сараево не присоединяется к введенным Евросоюзом антироссийским ограничениям", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
По данным ведомства, 20-22 декабря РФ с рабочим визитом посетит Туркович, а 21 декабря в Сочи запланированы ее переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 10:36Религия
Киев продолжит требовать вернуть ему икону, подаренную Лаврову в Сараево
 
СараевоБосния и ГерцеговинаЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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