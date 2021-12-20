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Забайкальская прокуратура добилась выплат для медиков, борющихся с COVID-19
Забайкальская прокуратура добилась выплат для медиков, борющихся с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
Забайкальская прокуратура добилась выплат для медиков, борющихся с COVID-19
Прокуратура Забайкальского края помогла 7,5 тысячи медикам добиться стимулирующих выплат за работу с COVID на 44 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:26
2021-12-20T11:41
забайкальский край
врачи
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЧИТА, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края помогла 7,5 тысячи медикам добиться стимулирующих выплат за работу с COVID на 44 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства."В Забайкалье после вмешательства прокуратуры медицинским работникам произведены выплаты стимулирующего характера в сумме 44 миллиона рублей… Установлено, что в 2020 году постановлением регионального правительства в состав указанной выплаты был включен районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Вместе с тем по трудовому законодательству районный коэффициент и надбавка должны были начисляться сверх соответствующей выплаты", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратура принесла протест на соответствующее положение правового акта, а после отклонения оспорила его в суде. Требования были удовлетворены."После вмешательства надзорного ведомства региональное правительство определило порядок выплаты районного коэффициента. В настоящее время права 7,5 тысячи работников медицинских организаций восстановлены, им дополнительно выплачено 44 миллиона рублей", - добавили в пресс-службе.
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забайкальский край, врачи, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:26 20.12.2021 (обновлено: 11:41 20.12.2021)
 
Забайкальская прокуратура добилась выплат для медиков, борющихся с COVID-19

Забайкальская прокуратура помогла медикам добиться выплат за работу с COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЧИТА, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края помогла 7,5 тысячи медикам добиться стимулирующих выплат за работу с COVID на 44 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"В Забайкалье после вмешательства прокуратуры медицинским работникам произведены выплаты стимулирующего характера в сумме 44 миллиона рублей… Установлено, что в 2020 году постановлением регионального правительства в состав указанной выплаты был включен районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Вместе с тем по трудовому законодательству районный коэффициент и надбавка должны были начисляться сверх соответствующей выплаты", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что прокуратура принесла протест на соответствующее положение правового акта, а после отклонения оспорила его в суде. Требования были удовлетворены.
"После вмешательства надзорного ведомства региональное правительство определило порядок выплаты районного коэффициента. В настоящее время права 7,5 тысячи работников медицинских организаций восстановлены, им дополнительно выплачено 44 миллиона рублей", - добавили в пресс-службе.
 
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