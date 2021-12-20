https://ria.ru/20211220/mediki-1764510540.html
Забайкальская прокуратура добилась выплат для медиков, борющихся с COVID-19
Забайкальская прокуратура добилась выплат для медиков, борющихся с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
Забайкальская прокуратура добилась выплат для медиков, борющихся с COVID-19
Прокуратура Забайкальского края помогла 7,5 тысячи медикам добиться стимулирующих выплат за работу с COVID на 44 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:26
2021-12-20T11:26
2021-12-20T11:41
забайкальский край
врачи
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757717410_0:92:3086:1828_1920x0_80_0_0_b643ddffd992e8fb843c0eca737f972c.jpg
ЧИТА, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края помогла 7,5 тысячи медикам добиться стимулирующих выплат за работу с COVID на 44 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства."В Забайкалье после вмешательства прокуратуры медицинским работникам произведены выплаты стимулирующего характера в сумме 44 миллиона рублей… Установлено, что в 2020 году постановлением регионального правительства в состав указанной выплаты был включен районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Вместе с тем по трудовому законодательству районный коэффициент и надбавка должны были начисляться сверх соответствующей выплаты", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратура принесла протест на соответствующее положение правового акта, а после отклонения оспорила его в суде. Требования были удовлетворены."После вмешательства надзорного ведомства региональное правительство определило порядок выплаты районного коэффициента. В настоящее время права 7,5 тысячи работников медицинских организаций восстановлены, им дополнительно выплачено 44 миллиона рублей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211214/nadbavki-1763700483.html
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757717410_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_0b1c7bc1bf3f1ac8fbee00c155d8ac0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, врачи, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:26 20.12.2021 (обновлено: 11:41 20.12.2021)
Забайкальская прокуратура добилась выплат для медиков, борющихся с COVID-19
Забайкальская прокуратура помогла медикам добиться выплат за работу с COVID-19