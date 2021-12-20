https://ria.ru/20211220/marvel-1764559978.html
В Marvel подтвердили, что работают над новым фильмом о Человеке-пауке
В Marvel подтвердили, что работают над новым фильмом о Человеке-пауке - РИА Новости, 20.12.2021
В Marvel подтвердили, что работают над новым фильмом о Человеке-пауке
Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что его кинокомпания и Sony работают как минимум над еще одним фильмом о Человеке-пауке,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:25
2021-12-20T16:25
2021-12-20T16:25
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что его кинокомпания и Sony работают как минимум над еще одним фильмом о Человеке-пауке, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на The New York Times. Продюсер также упомянул скандал, произошедший в 2019 году, примерно через два месяца после выхода блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома". Тогда сделка между Disney и Sony о совместном производстве фильмов сорвалась, и "судьба" ленты была неизвестна. Но вскоре сторонам удалось договориться. Информация о дальнейшем сотрудничестве Marvel Studios и Sony последовала после успеха нового фильма студий "Человек-паук: Нет пути домой" в кинотеатрах. За несколько дней с момента премьеры супергеройский блокбастер с Томом Холландом в главной роли заработал почти 600 миллионов долларов. Вместе с ним в ленте также снялись: Зендая, Джейкоб Баталон, Бенедикт Камбербэтч, Уиллем Дефо, Альфред Молина, Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и другие.
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, the hollywood reporter, бенедикт камбербэтч, том холланд, зендая
В Marvel подтвердили, что работают над новым фильмом о Человеке-пауке
В Marvel подтвердили, что работают над новым фильмом о Человеке-пауке
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что его кинокомпания и Sony работают как минимум над еще одним фильмом о Человеке-пауке, сообщает
The Hollywood Reporter со ссылкой на The New York Times.
"Мы с Эми (имея в виду Эми Паскаль, президента Marvel Studios. — Прим. ред.), Disney и Sony обсуждаем это и, да — активно начинаем развивать продолжение этой истории и решаем, в каком направлении двигаться дальше. Надо сразу об этом сказать, потому что я не хочу, чтобы фанаты испытывали страх перед разлукой, как это было после "Человек-паук: Вдали от дома" (предыдущая часть кинофраншизы, — Прим. ред.)", — прокомментировал Файги.
Продюсер также упомянул скандал, произошедший в 2019 году, примерно через два месяца после выхода блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома". Тогда сделка между Disney и Sony о совместном производстве фильмов сорвалась, и "судьба" ленты была неизвестна. Но вскоре сторонам удалось договориться.
"На этот раз такого не произойдет", — успокоил зрителей Кевин Файги.
Информация о дальнейшем сотрудничестве Marvel Studios и Sony последовала после успеха нового фильма студий "Человек-паук: Нет пути домой" в кинотеатрах. За несколько дней с момента премьеры супергеройский блокбастер с Томом Холландом в главной роли заработал почти 600 миллионов долларов.
Вместе с ним в ленте также снялись: Зендая, Джейкоб Баталон, Бенедикт Камбербэтч, Уиллем Дефо, Альфред Молина, Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и другие.