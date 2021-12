В Marvel подтвердили, что работают над новым фильмом о Человеке-пауке

https://ria.ru/20211220/marvel-1764559978.html

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что его кинокомпания и Sony работают как минимум над еще одним фильмом о Человеке-пауке, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на The New York Times. Продюсер также упомянул скандал, произошедший в 2019 году, примерно через два месяца после выхода блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома". Тогда сделка между Disney и Sony о совместном производстве фильмов сорвалась, и "судьба" ленты была неизвестна. Но вскоре сторонам удалось договориться. Информация о дальнейшем сотрудничестве Marvel Studios и Sony последовала после успеха нового фильма студий "Человек-паук: Нет пути домой" в кинотеатрах. За несколько дней с момента премьеры супергеройский блокбастер с Томом Холландом в главной роли заработал почти 600 миллионов долларов. Вместе с ним в ленте также снялись: Зендая, Джейкоб Баталон, Бенедикт Камбербэтч, Уиллем Дефо, Альфред Молина, Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и другие.

