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Житель Владивостока выиграл в лотерею 265 миллионов рублей
Житель Владивостока выиграл в лотерею 265 миллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2021
Житель Владивостока выиграл в лотерею 265 миллионов рублей
Более 265 миллионов рублей выиграл житель Владивостока, купив билет лотереи "Спортлото "4 из 20" в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:58
2021-12-20T12:58
общество
владивосток
столото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Более 265 миллионов рублей выиграл житель Владивостока, купив билет лотереи "Спортлото "4 из 20" в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото"."В понедельник, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени, в ходе 4110-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз - 265 509 715 рублей. Многомиллионную сумму выиграл участник гослотереи из Владивостока", - рассказали в компании.Там отметили, что победитель еще не обратился за выигрышем. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет всего за 150 рублей в мобильном приложении "Столото".По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 19, 2, 13, 5 в первом поле билета и 5, 14, 9, 1 – во втором. Угадав все 8 чисел, он стал мультимиллионером.Компания отметила, что утром того же дня москвич выиграл в другую государственную лотерею "Все или ничего" суперприз - более 21 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211126/lotereya-1760815508.html
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общество, владивосток, столото
12:58 20.12.2021
 
Житель Владивостока выиграл в лотерею 265 миллионов рублей

Житель Владивостока выиграл 265 миллионов рублей в лотерею "Спортлото "4 из 20"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Более 265 миллионов рублей выиграл житель Владивостока, купив билет лотереи "Спортлото "4 из 20" в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".
"В понедельник, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени, в ходе 4110-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз - 265 509 715 рублей. Многомиллионную сумму выиграл участник гослотереи из Владивостока", - рассказали в компании.
Там отметили, что победитель еще не обратился за выигрышем. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет всего за 150 рублей в мобильном приложении "Столото".
По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 19, 2, 13, 5 в первом поле билета и 5, 14, 9, 1 – во втором. Угадав все 8 чисел, он стал мультимиллионером.
Компания отметила, что утром того же дня москвич выиграл в другую государственную лотерею "Все или ничего" суперприз - более 21 миллиона рублей.
Билеты Русского лото - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 07:25
Россиянка выиграла почти 60 миллионов рублей благодаря сдаче в магазине
 
ОбществоВладивостокСтолото
 
 
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