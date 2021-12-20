https://ria.ru/20211220/lotereya-1764528377.html

Житель Владивостока выиграл в лотерею 265 миллионов рублей

Житель Владивостока выиграл в лотерею 265 миллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2021

Житель Владивостока выиграл в лотерею 265 миллионов рублей

Более 265 миллионов рублей выиграл житель Владивостока, купив билет лотереи "Спортлото "4 из 20" в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:58

2021-12-20T12:58

2021-12-20T12:58

общество

владивосток

столото

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Более 265 миллионов рублей выиграл житель Владивостока, купив билет лотереи "Спортлото "4 из 20" в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото"."В понедельник, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени, в ходе 4110-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз - 265 509 715 рублей. Многомиллионную сумму выиграл участник гослотереи из Владивостока", - рассказали в компании.Там отметили, что победитель еще не обратился за выигрышем. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет всего за 150 рублей в мобильном приложении "Столото".По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 19, 2, 13, 5 в первом поле билета и 5, 14, 9, 1 – во втором. Угадав все 8 чисел, он стал мультимиллионером.Компания отметила, что утром того же дня москвич выиграл в другую государственную лотерею "Все или ничего" суперприз - более 21 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211126/lotereya-1760815508.html

владивосток

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общество, владивосток, столото