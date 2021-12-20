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Мишустин утвердил автоматическое продление ряда лицензий и разрешений
Мишустин утвердил автоматическое продление ряда лицензий и разрешений - РИА Новости, 20.12.2021
Мишустин утвердил автоматическое продление ряда лицензий и разрешений
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого в следующем году будет по умолчанию продлено действие лицензий в ряде сфер и... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:15
2021-12-20T10:15
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого в следующем году будет по умолчанию продлено действие лицензий в ряде сфер и отраслей экономики, сообщает пресс-служба кабмина.Соответствующее решение Мишустин анонсировал на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 1 декабря, инструмент поддержки "лицензии автоматом" в ситуации с новым коронавирусом хорошо себя зарекомендовал, так как позволил сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, а также минимизировать число контактов с представителями органов власти, говорится в сообщении.Уточняется, что речь идёт о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, транспорта, экологии и строительства, а всего будет автоматически продлено действие более 10 тысяч лицензий и разрешений.Также постановление предусматривает право органов власти использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении и продлении разрешений.Добавляется, что ведомства получили возможность при выдаче лицензий и разрешений сокращать перечень обязательных требований к заявителям, а также проводить выездные проверки дистанционно.
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экономика, михаил мишустин, россия
10:15 20.12.2021
 
Мишустин утвердил автоматическое продление ряда лицензий и разрешений

Мишустин утвердил автоматическое продление ряда лицензий и разрешений в 2022 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого в следующем году будет по умолчанию продлено действие лицензий в ряде сфер и отраслей экономики, сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее решение Мишустин анонсировал на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 1 декабря, инструмент поддержки "лицензии автоматом" в ситуации с новым коронавирусом хорошо себя зарекомендовал, так как позволил сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, а также минимизировать число контактов с представителями органов власти, говорится в сообщении.
"В 2022 году действие разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически", - говорится там же.
Уточняется, что речь идёт о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, транспорта, экологии и строительства, а всего будет автоматически продлено действие более 10 тысяч лицензий и разрешений.
Также постановление предусматривает право органов власти использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении и продлении разрешений.
Добавляется, что ведомства получили возможность при выдаче лицензий и разрешений сокращать перечень обязательных требований к заявителям, а также проводить выездные проверки дистанционно.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
09:03
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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