https://ria.ru/20211220/likhachi-1764599119.html

ГД рассмотрит в первом чтении проект об уголовном наказании для лихачей

ГД рассмотрит в первом чтении проект об уголовном наказании для лихачей - РИА Новости, 20.12.2021

ГД рассмотрит в первом чтении проект об уголовном наказании для лихачей

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, включая... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:11

2021-12-20T18:11

2021-12-20T18:11

общество

олег нилов

единая россия

госдума рф

лдпр

владимир васильев

дмитрий вяткин

ярослав нилов

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, включая лишение свободы на срок до двух лет, сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков."Завтра в первом чтении несколько важных законопроектов. В том числе вопрос введения уголовной ответственности для автолихачей", - сказал Жуков журналистам по итогам Совета Думы в понедельник.Законопроект подготовлен представителями всех пяти думских фракций - Владимиром Васильевым, Дмитрием Вяткиным, Алексеем Ткачевым и Ириной Панькиной от "Единой России", Ярославом Ниловым и Василием Власовым от ЛДПР, Олегом Ниловым от "Справедливой России - За правду" и Владиславом Даванковым от "Новых Людей".Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Так, законопроект устанавливает уголовную ответственность за нарушение ПДД, выразившееся в превышении допустимой скорости движения на величину от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час или выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) лицом, неоднократно подвергнутом административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.В качестве наказания предлагается установить штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

https://ria.ru/20211220/gosduma-1764580087.html

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общество, олег нилов, единая россия, госдума рф, лдпр, владимир васильев, дмитрий вяткин, ярослав нилов, россия, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"