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Наука
https://ria.ru/20211220/kuzgtu-1764297196.html
В России научились добывать редкие металлы из опасных отходов
В России научились добывать редкие металлы из опасных отходов - РИА Новости, 20.12.2021
В России научились добывать редкие металлы из опасных отходов
Способы эффективной переработки отслуживших катализаторов – массовых и опасных отходов химической промышленности – предложили ученые Кузбасского... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T03:00
2021-12-20T03:02
наука
технологии
навигатор абитуриента
университетская наука
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Способы эффективной переработки отслуживших катализаторов – массовых и опасных отходов химической промышленности – предложили ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По словам авторов, их методы позволят извлекать из списанных катализаторов соединения редких и ценных металлов для изготовления сплавов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Отработанные катализаторы химических производств – крупнотоннажные высокотоксичные отходы, характерные для индустриальных регионов. Их накопление требует особых условий хранения и зачастую приводит к серьезному ухудшению экологии за счет утечек мышьяка, ванадия, серной кислоты и других химикатов в почву и воды.По словам ученых КузГТУ, наиболее перспективное использование таких отходов – переработка ради извлечения оксидов цветных и редких металлов, составляющих значительный объем катализаторов. Эти вторичные ресурсы могут стать источником дорогостоящих материалов для производства сплавов, объяснили специалисты.Исследователи КузГТУ разработали несколько сценариев переработки отработанных катализаторов, предложив новые методы их использования в качестве производственного сырья. По их словам, извлечение полезных компонентов из катализаторов обойдется в два-три раза дешевле добычи из минерального сырья.На долю, например, оксида молибдена, по словам ученых, приходится около 15-20 процентов себестоимости катализатора, что делает повторное использование таких отходов крайне экономически целесообразным. Для извлечения этого и других ценных компонентов специалисты КузГТУ предложили большой спектр металлургических методов, среди которых обжиг, хлорирование, выщелачивание, химическое осаждение, экстракция и другие.В рамках программы развития университета научный коллектив намерен усовершенствовать и расширить методики селективного извлечения ценных оксидов, масштабировав предложенные технологии для применения в промышленности.
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технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
03:00 20.12.2021 (обновлено: 03:02 20.12.2021)
 

В России научились добывать редкие металлы из опасных отходов

© Depositphotos / toa55Химическая реакция в лаборатории
Химическая реакция в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Depositphotos / toa55
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Способы эффективной переработки отслуживших катализаторов – массовых и опасных отходов химической промышленности – предложили ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По словам авторов, их методы позволят извлекать из списанных катализаторов соединения редких и ценных металлов для изготовления сплавов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Отработанные катализаторы химических производств – крупнотоннажные высокотоксичные отходы, характерные для индустриальных регионов. Их накопление требует особых условий хранения и зачастую приводит к серьезному ухудшению экологии за счет утечек мышьяка, ванадия, серной кислоты и других химикатов в почву и воды.
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По словам ученых КузГТУ, наиболее перспективное использование таких отходов – переработка ради извлечения оксидов цветных и редких металлов, составляющих значительный объем катализаторов. Эти вторичные ресурсы могут стать источником дорогостоящих материалов для производства сплавов, объяснили специалисты.
Исследователи КузГТУ разработали несколько сценариев переработки отработанных катализаторов, предложив новые методы их использования в качестве производственного сырья. По их словам, извлечение полезных компонентов из катализаторов обойдется в два-три раза дешевле добычи из минерального сырья.
"При производстве, например, азотной и серной кислот используются платиноидные сетки, сульфованадат на диатомите и другие ценные соединения. Наша технология позволяет не только обезвредить катализаторы при сравнительно невысоких температурах, но и получить из них грануляты для легирования стали. Такие продукты могут заменить ферромолибден, оксид молибдена или молибден металлический", – рассказала директор Института химических и нефтегазовых технологий КузГТУ Татьяна Черкасова.
На долю, например, оксида молибдена, по словам ученых, приходится около 15-20 процентов себестоимости катализатора, что делает повторное использование таких отходов крайне экономически целесообразным. Для извлечения этого и других ценных компонентов специалисты КузГТУ предложили большой спектр металлургических методов, среди которых обжиг, хлорирование, выщелачивание, химическое осаждение, экстракция и другие.
В рамках программы развития университета научный коллектив намерен усовершенствовать и расширить методики селективного извлечения ценных оксидов, масштабировав предложенные технологии для применения в промышленности.
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НаукаТехнологииНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаКузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева
 
 
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