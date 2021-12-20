https://ria.ru/20211220/krym-1764505307.html

Жителей Крыма предупредили о резком похолодании

Жителей Крыма предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 20.12.2021

Жителей Крыма предупредили о резком похолодании

Резкое похолодание с понижением температуры воздуха до 15 градусов мороза ожидается в Крыму со среды и продлится несколько дней, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:55

2021-12-20T10:55

2021-12-20T10:55

общество

республика крым

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Резкое похолодание с понижением температуры воздуха до 15 градусов мороза ожидается в Крыму со среды и продлится несколько дней, сообщила РИА Новости начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая."Через территорию полуострова проходит холодный арктический фронтальный раздел. Идут и ожидаются далее очень сильные осадки, дождь, переходящий в снег. Завтра это уже точно будет снег, усилится ветер. Резко похолодает 22, 23 и 24 декабря – это самые холодные дни. Ночные температуры до минус 15 по Крыму, днем 3-8 градусов мороза. Такая вот настоящая зима приходит к нам на эти дни", - сказала Любецкая.К выходным на полуострове вновь потеплеет - до нуля, даже чуть выше, добавила синоптик.В Симферополе 7 декабря был зафиксирован абсолютный температурный рекорд за все время наблюдений начиная с 1916 года – воздух прогрелся до 21,4 градуса тепла.

https://ria.ru/20211220/pogoda-1764482834.html

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общество, республика крым, погода