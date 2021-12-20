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Всемирный банк выделит Украине новый кредит на восстановление экономики
Всемирный банк выделит Украине новый кредит на восстановление экономики - РИА Новости, 20.12.2021
Всемирный банк выделит Украине новый кредит на восстановление экономики
Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении Киеву займа в 300 миллионов евро для продолжения реализации проектов в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:37
2021-12-20T15:54
экономика
украина
всемирный банк
министерство финансов украины
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении Киеву займа в 300 миллионов евро для продолжения реализации проектов в сфере экономического восстановления страны, сообщила в понедельник пресс-служба украинского ведомства.Ранее Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй займ в размере 300 миллионов евро на разработку политики восстановления экономики Украины для смягчения последствий пандемии COVID-19, сообщается на сайте банка."Двадцатого декабря министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине 300 миллионов евро займа для продолжения реализации проектов в сфере экономического восстановления страны", - говорится в сообщении минфина.Отмечается, что в рамках дальнейшего сотрудничества Украины и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) уже разрабатывается стратегия Всемирного банка Country Partnership Strategy на 2022-2025 годы, целью которой является достижение Украиной устойчивого экономического восстановления и роста. Приоритетными направлениями стратегии станут энергетическая и аграрная сферы, транспортная система.В июне 2021 года Украина получила первую часть займа от МБРР на сумму 350 миллионов долларов на политику развития в сфере экономического восстановления.
https://ria.ru/20211130/ukraina-1761405321.html
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экономика, украина, всемирный банк, министерство финансов украины
15:37 20.12.2021 (обновлено: 15:54 20.12.2021)
 
Всемирный банк выделит Украине новый кредит на восстановление экономики

Всемирный банк выделит Украине 300 миллионов евро в кредит на восстановление экономики

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении Киеву займа в 300 миллионов евро для продолжения реализации проектов в сфере экономического восстановления страны, сообщила в понедельник пресс-служба украинского ведомства.
Ранее Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй займ в размере 300 миллионов евро на разработку политики восстановления экономики Украины для смягчения последствий пандемии COVID-19, сообщается на сайте банка.
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"Двадцатого декабря министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине 300 миллионов евро займа для продолжения реализации проектов в сфере экономического восстановления страны", - говорится в сообщении минфина.
Отмечается, что в рамках дальнейшего сотрудничества Украины и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) уже разрабатывается стратегия Всемирного банка Country Partnership Strategy на 2022-2025 годы, целью которой является достижение Украиной устойчивого экономического восстановления и роста. Приоритетными направлениями стратегии станут энергетическая и аграрная сферы, транспортная система.
В июне 2021 года Украина получила первую часть займа от МБРР на сумму 350 миллионов долларов на политику развития в сфере экономического восстановления.
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